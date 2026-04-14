Hürmüz Boğazı krizinin çözümü ve ateşkesin sağlanması Türkiye’de kritik bir toplantı gerçekleşecek.

Wall Street Journal’ın haberine göre Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanları Türkiye’de kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, söz konusu toplantı İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmasını sona erdirmek ve ABD’nin kalıcı bir ateşkes sağlamak için sunulan önerilerini görüşmek üzere yapılacak. Alınan bilgilere göre toplantı Antalya’da düzenlenecek.

İslamabad'daki uzun süren barış görüşmelerinin anlaşma sağlanamadı. Yetkililerden elde edilen bilgilere göre ikinci tur görüşmeler ise birkaç gün içinde yapılacak.

Kaynak: WSJ