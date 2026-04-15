Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada mercek altına alınan 132 dosyadan 117'sinin mevzuata aykırı olduğunun tespit edildiği bildirildi.

MİLYONLUK İDARİ PARA CEZALARI UYGULANDI

Yapılan incelemeler neticesinde mevzuata aykırı bulunan uygulamalar için toplamda 49,8 milyon TL idari para cezası kesilmesine karar verildi. Bakanlık, aldatıcı nitelikteki bir dosya için ise tedbiren durdurma kararı alarak olası tüketici mağduriyetlerinin önüne geçti.

Denetimlerin odak noktalarından biri de internet servis sağlayıcısı gibi davranarak tüketicileri kandıran firmalar oldu. Bazı satıcıların;

"Modeminiz arızalı" veya "Modeminiz yetersiz" gibi ifadelerle tüketicileri yanılttığı,

Yanıltıcı bilgilerle yüksek fiyatlı ürün satışı gerçekleştirdiği belirlendi.

Bu faaliyetlerin süreklilik arz eden haksız ticari uygulamalar olduğu vurgulanarak ilgili firmalar hakkında kapsamlı idari işlem başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 368 Sayılı Toplantısında, 132 Adet Dosya Görüştü, Dosyaların 117’si Mevzuata Aykırı Bulundu, 49,8 Milyon TL İdari Para Cezası Uygulandı



(15.04.2026)

SOSYAL MEDYADA YASA DIŞI BAHİS ENGELİ

Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına karşı da sert bir duruş sergiledi. Vatandaşları yasa dışı kumar sitelerine yönlendirdiği belirlenen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı.