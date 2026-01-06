Nvidia CEO’su Jensen Huang, yaptığı sunumda yapay zekanın sadece dijital bir asistan olmaktan çıkıp fiziksel dünyaya entegre olduğu bir döneme girildiğini vurguladı. Huang, tanıtılan yeni araçların şirketlerin gerçek dünyaya uygulanabilir, güvenli ve etkili yapay zeka sistemleri geliştirmelerine olanak tanıyacağını belirtti.

FİZİKSEL YAPAY ZEKA VE ROBOTİK DÖNÜŞÜM: COSMOS VE GR00T

Nvidia'nın yeni dönem stratejisinin merkezinde "Fiziksel Yapay Zeka" yer alıyor. Şirketin açıkladığı yeni platformlar şunları kapsıyor:

Cosmos Platformu: Robotlar ve fiziksel sistemler için insan benzeri algılama ve mantık yürütme kabiliyeti sunuyor.

Isaac GR00T: İnsansı robotlar için bütün vücut hareket kontrolü ve bağlamsal anlayış sağlayarak makinelerin çevreleriyle etkileşimini bir üst seviyeye taşıyor.

İş Birlikleri: Boston Dynamics, Caterpillar ve LG Electronics gibi devlerin, Nvidia teknolojileriyle geliştirilmiş yeni otonom makinelerini tanıttığı duyuruldu. Ayrıca Hugging Face ile yapılan ortaklıkla bu teknolojiler LeRobot platformuna entegre edildi.

OTONOM SÜRÜŞTE MERCEDES-BENZ İŞ BİRLİĞİ VE DRIVE AV

Otomotiv dünyasını heyecanlandıran bir diğer gelişme ise Nvidia’nın DRIVE AV yazılımı oldu. Tam kapsamlı bu sürüş yazılımının, yeni Mercedes-Benz CLA modelleriyle ABD yollarında boy göstereceği açıklandı. Gelişmiş "Seviye 2" sürüş destek özellikleri sunan sistemin, yıl sonuna kadar tam kapasiteyle devreye alınması planlanıyor. Ayrıca Alpamayo ailesi, otonom araçların simülasyonlarla test edilmesini ve akılcı kararlar almasını sağlayacak.

BİYOMEDİKAL VE SAĞLIKTA CLARA MODELLERİ

Yapay zekanın sağlık sektöründeki etkisi de unutulmadı. Clara modelleri; protein tasarımı, ilaç geliştirme süreçleri ve kişiselleştirilmiş tedavi çözümleri sunarak biyomedikal alanında dijital bir devrim vadediyor.

DONANIMDA YENİ STANDART: RUBİN PLATFORMU VE 6 YENİ ÇİP

Nvidia, donanım gücünü Rubin platformu ile perçinledi. Yapay zeka için özel olarak tasarlanmış 6 yeni çipi bir araya getiren bu platform, dünyanın en büyük yapay zeka sistemlerinin daha düşük maliyetle ve daha yüksek güvenlikle kurulmasını hedefliyor. Ayrıca Jetson Thor ve T4000 modülleri, insansı ve endüstriyel robotların ihtiyaç duyduğu yüksek hesaplama gücünü karşılayacak.

Nvidia’nın bu kapsamlı hamlesi, yapay zekanın laboratuvarlardan çıkıp fabrikalara, hastanelere ve yollara "fiziksel bir güç" olarak inmesinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.