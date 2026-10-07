Borsa İstanbul'da OSMEN koduyla işlem gören Osmanlı Yatırım Menkul Değerler'in bağlı ortaklığı Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.'den sermaye artırımı kararı geldi. Şirketin 1 milyon TL olan sermayesinin yüzde 250 artırılarak 3,5 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi. Artırılacak 2,5 milyon TL'nin tamamını Osmanlı Yatırım karşılayacak.

SERMAYE YÜZDE 250 ARTIRILACAK

Genel Kurul'da alınan karara göre, şirketin mevcut 1 milyon TL'lik çıkarılmış sermayesi 2,5 milyon TL artırılarak 3,5 milyon TL'ye yükseltilecek.

Sermaye artışının tamamı şirketin tek ortağı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından nakden karşılanacak. Artırım kapsamında çıkarılacak 2,5 milyon TL nominal değerli yeni payların tamamı imtiyazsız ve nama yazılı olacak.

OSMEN YATIRIMCISI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Sermaye artırımı doğrudan borsada işlem gören Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de (OSMEN) değil, şirketin %100 bağlı ortaklığı Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.'de gerçekleştiriliyor. KAP verilerine göre Osmanlı Yatırım, Osmanlı Varlık Kiralama'nın sermayesinin tamamına sahip.

Olağanüstü Genel Kurul'da alınan kararla bağlı ortaklığın 1 milyon TL olan sermayesi, 2,5 milyon TL nakit artışla 3,5 milyon TL'ye çıkarılacak. Artırılan tutarın tamamı tek ortak Osmanlı Yatırım tarafından karşılanacak.

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