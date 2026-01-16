Çinli yetkililer, aşırı rekabeti sınırlamaya yönelik resmi girişimlere rağmen yeni bir indirim dalgası başlatan otomobil üreticilerine karşı sert yaptırımlar uygulanabileceği uyarısında bulundu.

UYMAYAN FİRMALARA AĞIR YAPTIRIM UYARISI

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, piyasa düzenleyici kurum ve ülkenin en üst düzey ekonomik planlama otoritesiyle birlikte hafta başında 17 otomotiv şirketinin yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda yetkililer, üretim maliyetleri ve fiyatlama uygulamalarına yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağını belirtirken, ihlal tespit edilmesi halinde şirketlere "Ağır cezalar" verileceğini bildirdi.

FİYAT SAVAŞI YENİDEN MASADA

Bloomberg'in aktardığına göre, hafta içinde gerçekleştirilen ikinci toplantıda da uzun süredir sektörü baskı altına alan fiyat savaşlarının sona erdirilmesi gündeme geldi. Salı günü ise Maliye Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 24 kamu kurumu, enerji şirketleri ve otomobil üreticileriyle bir araya gelerek, katı hal pilleri ve otonom sürüş teknolojileri başta olmak üzere elektrikli araç ekosisteminin geliştirilmesine yönelik başlıkları değerlendirdi.

UYARILARA RAĞMEN İNDİRİMLER SÜRÜYOR

Yetkililerin tekrarlanan uyarılarına karşın, otomobil üreticileri zayıflayan talep karşısında fiyat indirimlerinden vazgeçmekte zorlanıyor. Devlet teşviklerinin kademeli olarak geri çekilmesi ve ekonomik yavaşlama, şirketleri satışları canlı tutmak amacıyla yeni kampanyalara yöneltiyor.

Bu kapsamda BMW AG, Volkswagen AG ve çok sayıda MARKA, elektrikli ve hibrit araçlara yönelik vergi avantajları ile takas desteklerinin azaltılmasının ardından ocak ayından bu yana fiyat indirimleri ya da ek teşvikler sunmaya başladı.

FAİZSİZ VE UZUN VADELİ KREDİLER DEVREDE

UBS AG Çin otomotiv araştırmaları başkanı Paul Gong, firmaların bu sürece; model yenilemeleri, donanım değişiklikleri veya yeniden markalama gibi dolaylı yöntemlerle uyum sağlamayı sürdüreceğini ifade etti.

Fiyat indirimlerine ek olarak bazı üreticiler, alıcı ilgisini artırmak için finansman desteklerini öne çıkarıyor. Tesla Inc., geçtiğimiz hafta yedi yıla kadar ultra düşük faizli kredi programı başlatırken, Xiaomi Corp. YU7 SUV modeli için üç yıl vadeli faizsiz kredi imkanı sundu. Şirket, kısa süre sonra Tesla'ya benzer şekilde yedi yıllık ultra düşük faizli bir finansman seçeneğini de devreye aldı.