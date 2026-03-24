Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO), 2026 yılına ilişkin temettü planını açıkladı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, kar payı dağıtımına yönelik yönetim kurulu teklifini paylaştı.
Şirket tarafından alınan karar doğrultusunda, temettü dağıtımına ilişkin teklif yapılacak olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak.
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ TUTARI AÇIKLANDI
Açıklamaya göre Pasifik GYO, yatırımcılarına hisse başına brüt 0,0101901 TL ve net 0,0101901 TL nakit temettü dağıtmayı planlıyor.
TEMETTÜ VERİMİ YÜZDE 0,41
Belirlenen temettü tutarı, şirketin son kapanış fiyatı baz alındığında yaklaşık yüzde 0,41 temettü verimine işaret ediyor.
PSGYO TAVAN SEVİYEYE YAKIN
Pasifik GYO (PSGYO) 24 Mart 2026 bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, 13.18 yazım saati itibarıyla yüzde 9,91'lik primle 2,44 TL seviyesine ulaştı.