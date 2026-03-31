Deniz Yatırım, Petkim hisseleri için daha önce belirlediği 21,00 TL HEDEF fiyatını ve "Tut" tavsiyesini sürdürdüğünü açıkladı. Kurumun analizinde, hissenin mevcut fiyatlamasının hedef seviyeye oldukça yakın olduğu vurgulandı.

SINIRLI PRİM POTANSİYELİ

Hissenin borsadaki son işlem fiyatı ile hedef fiyat arasındaki fark, yatırımcılar için sınırlı bir marj sunuyor:

Aracı Kurum: Deniz Yatırım

Hedef Fiyat: 21,00 TL

Son Fiyat (PETKM): 20,54 TL

Tavsiye: Tut

Prim Potansiyeli: %2,23

Açıklanma Tarihi: 31 Mart 2026

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.