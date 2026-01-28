Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmiş durumda. Yatırımcılar, kararın açıklanacağı zamana odaklanırken faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmeler de ayrıca merak ediliyor. Peki, Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

PİYASALAR NE BEKLİYOR?

Önceki üç toplantıda faiz indirimine giden Fed'in, bu toplantıda politika faiz aralığını yüzde 3,50–3,75 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Bu nedenle piyasalarda toplantının odağının faiz kararından ziyade Powell'ın vereceği mesajlar olacağı öngörülüyor.

GÜNDEMDE SİYASİ BASKILAR VE BAĞIMSIZLIK TARTIŞMALARI

Bu toplantı, Fed'e geçmiş dönemde yapılan bina renovasyonuna ilişkin bir mahkeme celbinin ardından düzenlenen ilk toplantı olma özelliğini taşıyor. Ayrıca United States Supreme Court, ABD Başkanı Donald Trump'ın mortgage başvurusunda usulsüzlük yapmakla suçladığı Fed Guvernörü Lisa Cook'un görevden alınmasına yönelik girişimle ilgili argümanları kısa süre önce dinledi.

Bu gelişmelerin ardından Powell'ın basın toplantısında Fed’in bağımsızlığı, siyasi baskılar ve görev süresi mayıs ayında sona erdikten sonra atacağı adımların gündeme gelmesi bekleniyor.

FED İÇİNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI SÜRÜYOR

Toplantı öncesinde Fed yetkililerinin çoğu, zayıflayan işgücü piyasasının desteklenmesi gerektiği görüşünde birleşirken, bazı yetkililer yüksek enflasyonun hâlen öncelikli risk olduğuna dikkat çekiyor.

SGH Macro Advisors Başekonomisti Tim Duy, Fed'in "Faiz indirimlerine ara verip, veriler değişirse yeniden değerlendirme" yaklaşımını benimseyebileceğini belirtirken, III Capital Management Başekonomisti Karim Basta, Powell'ın faizlerin "Şu an için uygun bir seviyede" olduğu mesajını verebileceğini söyledi.

Bloomberg ekonomistleri Anna Wong ve Chris Collins ise faiz indirimlerine ara verilmesinin BEYAZ Saray'dan yeni tepkiler doğurabileceğine işaret etti. Trump, Fed Başkanlığı için seçtiği ismi "Çok yakında" açıklayacağını belirterek, "Faiz oranlarının çok düşeceğini göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (Federal Reserve / Fed) bugün yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Karar TSİ 22.00'de duyurulacak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı ise TSİ 22.30'da gerçekleştirilecek.

ABD POLİTİKA FAİZİ ŞUANDA NE KADAR?

ABD Merkez Bankası (Fed) en son 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Toplantısının ardından politika faizini 25 baz puan indirerek 3,50- 3,75'e aralığına çekmişti.