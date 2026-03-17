Küresel piyasaların odağının merkez bankalarına çevrildiği kritik haftada, bugün ABD’den gelecek ADP özel sektör istihdam verisi ve yarınki Fed faiz kararı öncesinde Borsa İstanbul’un güne alıcılı bir açılış yapması bekleniyor. Yatırımcılar Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararlarını takip edecekken, yurt içi piyasalarda bayram arifesi nedeniyle Perşembe günü yarım gün işlem gerçekleştirilecek ve Cuma günü piyasalar tam gün kapalı olacaktır.
Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.
ŞİRKET HABERLERİ
ASELS – Şirketin, 111,8 milyon dolar tutarında SSB ile sözleşme imzaladığı açıklandı.
ALKLC – 179 gün vadeli 383 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
ARDYZ – Şirketin, 803.090 dolar tutarında iş aldığı açıklandı.
ALGYO – Geri alınan 101.777.774 adet payın, pay başına 5,03 TL fiyattan ALARK’a bugün satılacağı açıklandı.
ALNTY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
AKGRT – Şubat ayında prim üretimi %14 artışla 3,4 milyar TL’ye, Ocak – Şubat döneminde prim üretimi %25 artışla 8,0 milyar TL’ye yükseldi.
BANVT – Rekabet Kurulu tarafından şirkete uygulanan ve %25 oranında yasal indirimden yararlanılarak ödenen idari para cezasının iptali talebiyle idari dava açıldığı açıklandı.
BESTE – Şirketin, toplam 9 araç muayene istasyonunun işletilmesine yönelik ön protokoller imzaladığı açıklandı.
CCOLA – 20 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2.oturumuna katılmadığı açıklandı.
DOFRB – DOF Robotics Pty unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.
EDATA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.
EKGYO – Şirket projelerinden Ankara Gölbaşı Taşpınar Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 27 Mart’ta yapılacağı açıklandı.
GLRMK – Gülermak Emlak tarafından 9.678.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
GLRMK – Gülermak Turizm tarafından 9.678.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
GARAN – Banka tarafından gerçekleştirilen 426,5 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak satışını Doğru Varlık’ın kazandığı açıklandı.
GARAN – Banka tarafından gerçekleştirilen 1,5 milyar TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak satışının VYŞ’lere 229 milyon TL bedelle satıldığı açıklandı.
GENIL – Şirketin geliştirdiği SUL – 238 için Faz 2 klinik araştırmasına geçiş kapsamında Hollanda’dan etik kurul onayı alındığı, Faz 2 Proof of Concept çalışması için hasta alımlarının Nisan 2026’da başlamasının planlandığı açıklandı.
GSFHO – Fibabanka tarafından gerçekleştirilen tahsili gecikmiş alacağın GSD Varlık tarafından kazanılması ardından devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
ISGSY – Şirket bağlı ortaklığı Enlila Sağlık ile Harvard Üniversitesi arasında imzalanan Lisans Sözleşmesi kapsamında, Harvard'ın Enlila sermayesine sermaye artırımı yoluyla %10 oranında iştirak edeceği açıklandı.
KORDS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.
KTLEV – Pusula Holding tarafından Londra merkezli uluslararası yatırım bankacılığı ve kurumsal finansman faaliyetleri yürütmesi planlanan bir şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.
KFEIN – Şirketin, 2026 yılı itibarıyla stratejik odak alanları arasında Güvenlik, Veri, Yapay Zeka ve Bulut Teknolojilerinin öne çıktığı açıklandı.
KRTEK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
KRONT – Sermaye artırımından elde edilen fonun 25,3 milyon TL’sinin Ar – Ge ve ürün geliştirme yatırımlarında, 33,8 milyon TL’sinin küresel kanal yapısının güçlendirilmesi yatırımlarda, 25,4 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
KOTON – Şirketin, Katar’da Suudi Arabistan'da ve Azerbaycan’da mağaza açtığı belirtildi.
LXGYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Nisan’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
LINK – Şirketin, 2026 yılında 2 milyar TL toplam satış beklediği açıklandı.
MIATK – Şirketin, 35 milyon TL’lik sipariş alması sonrasında teslimatı gerçekleştirdiği açıklandı.
OTKAR – Şirketin, Romanya sözleşmesi ile ilgili ödeme taleplerinin iptali davaları kapsamında 230,2 milyon Rumen Leyi tutarındaki ikinci ödeme yükümlüğünün durdurulduğu açıklandı.
ONRTY – İnfiniwind Yenilenebilir Enerji Üretim Yatırım unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.
QNBTR – Yurt dışında 371 gün vadeli 20,9 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
PGSUS – Şubat ayında 2025 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %19 artışla 1,17 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,7 puan düşüşle %90,6’ya geriledi. Dış hat yolcu sayısı %6 artışla 1,95 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 2,0 puan düşüşle %85,4’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %10 artışla 3,12 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,8 puan düşüşle %87,3’e geriledi.
PGSUS – Ocak – Şubat döneminde 2025 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %14 artışla 2,50 milyona, yolcu doluluk oranı 0,5 puan artışla %91,5’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %9 artışla 4,17 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 0,1 puan azalışla %84,8’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %11 artışla 6,68 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 0,2 puan artışla %87,2’ye yükseldi.
REEDR – Şirketin, Lojo EV ile gerçekleştirdiği Reev Aura modeline ait ilk araç üretiminin tamamlandığı açıklandı.
RNPOL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
SEGYO – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 1,5 milyar TL’sinin yatırımlarda, 304,0 milyon TL’sinin yatırımların finansmanında, 202,7 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
SISE – Şirketin, Tarsus'ta 315 milyon euro yatırımla gerçekleştirdiği yeşil saha düz cam tesisi yatırımını tamamlayarak TR9 hattını devreye aldığı açıklandı.
TMSN – 150 gün vadeli 344,5 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.
TKNSA – 170 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.
TRILC – 120 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
TMSN – Ereğli Tekstil’e ait Deniz Bank’a rehinli 500.000 adet halka açık B grubu pay üzerindeki rehnin banka tarafından kaldırıldığı açıklandı.
USAK – 240 gün vadeli 350 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
VAKBN – Bankanın, Santander, BNP Paribas, Standard Chartered ve ING'nin katılımlarıyla 1,5 milyar Euro tutarında ve 10 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
YAPRK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
PAY ALIM-SATIM HABERLERİ
BAHKM – Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır tarafından 125,40 TL fiyattan 2.300.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %59,84’e geriledi.
EFOR – Pardus Portföy tarafından 1.073.287 adet alış ve 95.458.469 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,95’e geriledi.
ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 8,90 – 8,94 TL fiyat aralığından geri alındı.
GOKNR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 20,62 TL fiyattan geri alındı.
GENIL – Şükrü Türkmen tarafından 9,35 TL fiyattan 3.421.395 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,17’ye yükseldi.
GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 14,75 – 15,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
KTSKR – Sınırlı Sorumlu Kütahya Pancar Ekicileri tarafından 80,06 TL fiyattan 10.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %16,06’ya geriledi.
LKMDC – Limak Çimento tarafından 34,62 – 34,90 TL fiyat aralığından 678.262 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %72,11’e yükseldi.
LKMNH – Ali Haydar Yakut tarafından 15,95 TL fiyattan 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,03’e yükseldi.
LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 134,60 – 134,90 TL fiyat aralığından geri alındı.
MACKO – Matchzone tarafından 32,66 – 33,04 TL fiyat aralığından 61.193 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,69’a yükseldi.
RUZYE – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından 11,67 – 11,70 TL fiyat aralığından 900.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,18’e yükseldi.
SASA – Bank of America Corporation tarafından 2,31 – 2,32 TL fiyat aralığından 351.762.234 adet alış ve 282.241.296 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,09’a yükseldi.
SVGYO – Pardus Portföy tarafından 38.254.888 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,58’e yükseldi.
SEGYO – Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 5,58 – 6,18 TL fiyat aralığından 14.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,72’ye geriledi.
SEGYO & AVTUR – AVTUR tarafından 5,58 – 6,51 TL fiyat aralığından 3.986.411 adet alış ve 3.530.000 adet satış yapıkırken, AVTUER’un SEGYO’daki payı %1,81’e geriledi.
TATEN – Hedef Portföy tarafından 17.354.420 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,87’ye geriledi.
VKING – Yaşar Birleşil Pazarlama tarafından 28,00 – 29,60 TL fiyat aralığından 476.426 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,67’ye geriledi.