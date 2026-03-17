Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

ASELS – Şirketin, 111,8 milyon dolar tutarında SSB ile sözleşme imzaladığı açıklandı.

ALKLC – 179 gün vadeli 383 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ARDYZ – Şirketin, 803.090 dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

ALGYO – Geri alınan 101.777.774 adet payın, pay başına 5,03 TL fiyattan ALARK’a bugün satılacağı açıklandı.

ALNTY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

AKGRT – Şubat ayında prim üretimi %14 artışla 3,4 milyar TL’ye, Ocak – Şubat döneminde prim üretimi %25 artışla 8,0 milyar TL’ye yükseldi.

BANVT – Rekabet Kurulu tarafından şirkete uygulanan ve %25 oranında yasal indirimden yararlanılarak ödenen idari para cezasının iptali talebiyle idari dava açıldığı açıklandı.

BESTE – Şirketin, toplam 9 araç muayene istasyonunun işletilmesine yönelik ön protokoller imzaladığı açıklandı.

CCOLA – 20 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2.oturumuna katılmadığı açıklandı.

DOFRB – DOF Robotics Pty unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

EDATA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

EKGYO – Şirket projelerinden Ankara Gölbaşı Taşpınar Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 27 Mart’ta yapılacağı açıklandı.

GLRMK – Gülermak Emlak tarafından 9.678.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

GLRMK – Gülermak Turizm tarafından 9.678.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

GARAN – Banka tarafından gerçekleştirilen 426,5 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak satışını Doğru Varlık’ın kazandığı açıklandı.

GARAN – Banka tarafından gerçekleştirilen 1,5 milyar TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak satışının VYŞ’lere 229 milyon TL bedelle satıldığı açıklandı.

GENIL – Şirketin geliştirdiği SUL – 238 için Faz 2 klinik araştırmasına geçiş kapsamında Hollanda’dan etik kurul onayı alındığı, Faz 2 Proof of Concept çalışması için hasta alımlarının Nisan 2026’da başlamasının planlandığı açıklandı.

GSFHO – Fibabanka tarafından gerçekleştirilen tahsili gecikmiş alacağın GSD Varlık tarafından kazanılması ardından devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

ISGSY – Şirket bağlı ortaklığı Enlila Sağlık ile Harvard Üniversitesi arasında imzalanan Lisans Sözleşmesi kapsamında, Harvard'ın Enlila sermayesine sermaye artırımı yoluyla %10 oranında iştirak edeceği açıklandı.

KORDS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

KTLEV – Pusula Holding tarafından Londra merkezli uluslararası yatırım bankacılığı ve kurumsal finansman faaliyetleri yürütmesi planlanan bir şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

KFEIN – Şirketin, 2026 yılı itibarıyla stratejik odak alanları arasında Güvenlik, Veri, Yapay Zeka ve Bulut Teknolojilerinin öne çıktığı açıklandı.

KRTEK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

KRONT – Sermaye artırımından elde edilen fonun 25,3 milyon TL’sinin Ar – Ge ve ürün geliştirme yatırımlarında, 33,8 milyon TL’sinin küresel kanal yapısının güçlendirilmesi yatırımlarda, 25,4 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

KOTON – Şirketin, Katar’da Suudi Arabistan'da ve Azerbaycan’da mağaza açtığı belirtildi.

LXGYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Nisan’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

LINK – Şirketin, 2026 yılında 2 milyar TL toplam satış beklediği açıklandı.

MIATK – Şirketin, 35 milyon TL’lik sipariş alması sonrasında teslimatı gerçekleştirdiği açıklandı.

OTKAR – Şirketin, Romanya sözleşmesi ile ilgili ödeme taleplerinin iptali davaları kapsamında 230,2 milyon Rumen Leyi tutarındaki ikinci ödeme yükümlüğünün durdurulduğu açıklandı.

ONRTY – İnfiniwind Yenilenebilir Enerji Üretim Yatırım unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 371 gün vadeli 20,9 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PGSUS – Şubat ayında 2025 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %19 artışla 1,17 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,7 puan düşüşle %90,6’ya geriledi. Dış hat yolcu sayısı %6 artışla 1,95 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 2,0 puan düşüşle %85,4’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %10 artışla 3,12 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,8 puan düşüşle %87,3’e geriledi.

PGSUS – Ocak – Şubat döneminde 2025 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %14 artışla 2,50 milyona, yolcu doluluk oranı 0,5 puan artışla %91,5’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %9 artışla 4,17 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 0,1 puan azalışla %84,8’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %11 artışla 6,68 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 0,2 puan artışla %87,2’ye yükseldi.

REEDR – Şirketin, Lojo EV ile gerçekleştirdiği Reev Aura modeline ait ilk araç üretiminin tamamlandığı açıklandı.

RNPOL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SEGYO – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 1,5 milyar TL’sinin yatırımlarda, 304,0 milyon TL’sinin yatırımların finansmanında, 202,7 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

SISE – Şirketin, Tarsus'ta 315 milyon euro yatırımla gerçekleştirdiği yeşil saha düz cam tesisi yatırımını tamamlayarak TR9 hattını devreye aldığı açıklandı.

TMSN – 150 gün vadeli 344,5 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

TKNSA – 170 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

TRILC – 120 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

TMSN – Ereğli Tekstil’e ait Deniz Bank’a rehinli 500.000 adet halka açık B grubu pay üzerindeki rehnin banka tarafından kaldırıldığı açıklandı.

USAK – 240 gün vadeli 350 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

VAKBN – Bankanın, Santander, BNP Paribas, Standard Chartered ve ING'nin katılımlarıyla 1,5 milyar Euro tutarında ve 10 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

YAPRK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

BAHKM – Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır tarafından 125,40 TL fiyattan 2.300.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %59,84’e geriledi.

EFOR – Pardus Portföy tarafından 1.073.287 adet alış ve 95.458.469 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,95’e geriledi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 8,90 – 8,94 TL fiyat aralığından geri alındı.

GOKNR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 20,62 TL fiyattan geri alındı.

GENIL – Şükrü Türkmen tarafından 9,35 TL fiyattan 3.421.395 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,17’ye yükseldi.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 14,75 – 15,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

KTSKR – Sınırlı Sorumlu Kütahya Pancar Ekicileri tarafından 80,06 TL fiyattan 10.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %16,06’ya geriledi.

LKMDC – Limak Çimento tarafından 34,62 – 34,90 TL fiyat aralığından 678.262 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %72,11’e yükseldi.

LKMNH – Ali Haydar Yakut tarafından 15,95 TL fiyattan 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,03’e yükseldi.

LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 134,60 – 134,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

MACKO – Matchzone tarafından 32,66 – 33,04 TL fiyat aralığından 61.193 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,69’a yükseldi.

RUZYE – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından 11,67 – 11,70 TL fiyat aralığından 900.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,18’e yükseldi.

SASA – Bank of America Corporation tarafından 2,31 – 2,32 TL fiyat aralığından 351.762.234 adet alış ve 282.241.296 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,09’a yükseldi.

SVGYO – Pardus Portföy tarafından 38.254.888 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,58’e yükseldi.

SEGYO – Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 5,58 – 6,18 TL fiyat aralığından 14.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,72’ye geriledi.

SEGYO & AVTUR – AVTUR tarafından 5,58 – 6,51 TL fiyat aralığından 3.986.411 adet alış ve 3.530.000 adet satış yapıkırken, AVTUER’un SEGYO’daki payı %1,81’e geriledi.

TATEN – Hedef Portföy tarafından 17.354.420 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,87’ye geriledi.

VKING – Yaşar Birleşil Pazarlama tarafından 28,00 – 29,60 TL fiyat aralığından 476.426 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,67’ye geriledi.