Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününe girilirken jeopolitik gelişmeler, merkez bankası mesajları ve yoğun veri takvimi yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve Fed yetkililerinden gelen değerlendirmeler dikkat çekerken, bugün açıklanacak kritik veriler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

TRUMP’TAN İRAN VE “GİZLİ BELGELER” MESAJI

ABD Başkanı Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin sürecin 10 – 15 gün içinde netleşmesi gerektiğini, bunun “neredeyse maksimum süre” olduğunu ifade etti.

Trump ayrıca ABD’nin barış kuruluna 10 milyar dolar bağış yapacağını açıkladı. Bununla birlikte dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) ile ilgili resmi belge ve bilgilerin kamuoyuna açılması için sürecin başlatılması talimatını vereceğini duyurdu.

FED CEPHESİNDEN MESAJLAR

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, geçen yıl yapılan toplam 75 baz puanlık faiz indirimlerinin ardından para politikasının “iyi bir yerde” olduğunu söyledi. Daly, iş gücü piyasasının istikrar kazandığını ve tarifelerin etkisinin azalmasıyla enflasyonun yeniden düşüş patikasına girmesinin beklendiğini belirtti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise Trump yönetiminden üst düzey bir yetkilinin, gümrük tarifeleri üzerine yapılan araştırmalar nedeniyle New York Fed personelinin disipline edilmesi çağrısında bulunmasını, merkez bankası bağımsızlığını zayıflatmaya yönelik bir adım olarak değerlendirdi.

BİONTECH’TEN MODERNA’YA DAVA

Biyoteknoloji sektöründe de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. BioNTech, COVID-19 aşı teknolojisinin yasa dışı kullanıldığı iddiasıyla Moderna’ya dava açtı.

BUGÜN HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Bugün veri gündemi oldukça yoğun. ABD’de Fed’in yakından takip ettiği PCE enflasyon verisi açıklanacak. Avrupa ve ABD’de öncü PMI verileri piyasaların radarında olacak.

Yurt içinde ise Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güven Endeksi verileri takip edilecek. Çin’de ise piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.

Ayrıca CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin dava 23 Şubat’a ertelenirken, MSCI endeks değişiklikleri 27 Şubat gece yarısından itibaren geçerli olacak.

BORSA İSTANBUL’DA YATAY AÇILIŞ BEKLENTİSİ

Tüm bu gelişmeler ışığında Borsa İstanbul’da güne yatay bir başlangıç yapılması bekleniyor. BIST 100 endeksinde de yatay açılış öngörülüyor. Piyasaların yönü, gün içinde açıklanacak veriler ve küresel risk iştahına bağlı olarak şekillenecek.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

AKFIS – VBTS kapsamında şirket paylarına 19 Mart’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

AKCNS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ADGYO – Cem Okullu ve Cengiz Okullu tarafından toplam 150.000.000 adet payın pay başına 66,65 – 66,70 TL fiyattan TAS’ta Adra Holding’e satılmasına karar verildiği açıklandı.

AYES – Adnan Kamber tarafından 546.195 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ARSAN – Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda esas sözleşmenin bazı maddelerinin değiştirilmesi kapsamında tanınan ayrılma hakkının, belirlenen tarihler arasındaki hiçbir pay sahibi tarafından kullanılmadığı, ayrılma hakkına ilişkin sürecin sona erdiği açıklandı.

AKBNK – Yurt dışında 2.007 gün vadeli 109,7 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

BORLS – Şirketin, TRSBORL82619 ISIN kodlu borçlanma aracının 18 Şubat tarihli kupon ödemesini yapmaması nedeniyle bu kıymetin Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Gözaltı Pazarı’na alındığı ve 19 Şubat’ta kapalı kalan işlem sırasının 20 Şubat’tan itibaren yeniden açılacağı açıklandı.

BORLS – Şirketin, TRSBORL22714 ISIN kodlu tahvilin kupon ödemesine ilişkin Tertip/BASK toplantısını 24 Şubat’ta yapacağı açıklandı.

BRLSM – Şirketin, İstanbul Ticaret Odası tarafından ödül aldığı açıklandı.

BAHKM – Kırıkkale Şubesi’nin açılmasına karar verildiği açıklandı.

CRDFA – 182 gün vadeli 60 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

CCOLA – Cemal Özgörkey İnvest Holding tarafından 1.916.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

DAPGM – EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2.oturumuna şirketin katılım sağladığı, ihalenin şirket lehine sonuçlanmadığı açıklandı.

DSTKF – Destek Holding tarafından 3.952.377 adet payın pay başına 700 TL fiyattan TERA’ya satışının bugün gerçekleşeceği açıklandı.

EMPAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

ENERY & AHGAZ – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri’nin MAPEG) tarafından İzmir IV. Grup Maden ruhsat sahasına ilişkin ihaleye 160 milyon TL bedelle katılarak birinci olduğu açıklandı.

EUPWR – Şirketin, ADM EDAŞ tarafından gerçekleştirilen Güç Trafosu Alımı konulu ihaleye katılarak 1,3 milyon dolar ile ihalede birinci olduğu açıklandı.

ENDAE – Ahmet İlker Erbesler arafından 742.996 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ENDAE – İmer Kayın arafından 440.231 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

FORMT – Şirketin, ürettiği küçük ev aletleri ürünlerinin, internet üzerinden satışını yapmakta olan bir şirketi satın alma görüşmelerine başladığı açıklandı.

GARAN – Bankanın 3,5 milyar TL’lik takipteki krediler portföyünde yer alan tahsili gecikmiş alacağının VYŞ’lere toplam 440 milyon TL bedelle satıldığı açıklandı.

GARFA – 20 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

GLCVY – Fibabank tarafından gerçekleştirilen 39,2 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak ihalesinin şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

GLBMD – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 2,9 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ISCTR – 181 gün vadeli 2 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

ISCTR – 182 gün vadeli 5,0 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

IHAAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 19 Mart’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 19 Mart’a kadar uzatıldı.

KLNMA – Banka kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL’den 100 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru BDDK tarafından onaylandı.

KAPLM – Feridun Geçgel ve Enver Geçgel tarafndan şirkete 282 milyon TL tutarında sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

KRDMD – Çağ Çelik tarafından 29,80 TL fiyattan 400.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

LINK – Şirketin, Havelsan’ın onaylı tedarikçi listesine dahil edildiği açıklandı.

LIDFA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,2 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

MHRGY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

MEKAG – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Meka İthalat’ın 758.600 euroluk sipariş aldığı açıklandı.

MEKAG – Şirketin, 707.000 euroluk iş aldığı açıklandı.

MEDTR – Şirketin, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen ihaleye katılım sağladığı açıklandı.

MEGMT – Şirketin 550.000 ton sipariş aldığı, ciroya 8 milyon dolar katkı yapmasının beklendiği açıklandı.

ODINE – Şirketin, orta doğuda 576.665 dolarlık proje aldığı açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 372 gün vadeli 10 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

LOGO – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

PNSUT – 180 gün vadeli 61,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

RUBNS – Şirketin, devri gerçekleşen Boyahane Tesisinin ödemelerinin tamamı vadesinden önce Rubenis İç ve Dış Ticaret’ten 1,1 milyar TL olarak tahsil edildiği açıklandı.

SARKY – İstanbul Demir ve Demir Dışı İhracatçı Birlikleri tarafından şirkete ödül verildiği açıklandı.

SISE – Şirketin, yatırım amaçlı gayrimenkuller altında takip edile Beykoz'daki toplam 117.018 m 2 arsanın tamamının 171,5 milyon dolar bedel karşılığında Çelikler Taahhüt İnşaat'a satışına karar verildiği açıklandı.

TAVHL – Fitch tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

TERA – 28 milyar TL dağıtılabilir karın bedelsiz olarak sermaye artırım yoluyla dağıtılabilmesinin Genel Kurul’a sunulacağı açıklandı.

UMPAS – Osman Yamuk tarafından 100.534 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

YKBNK – Bir yatırımcı tarafından şirket aleyhine açılan dava kapsamında, mahkeme tarafından davanın reddine karar verildiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

ARZUM – %200 olan bedelli sermaye artırım kararının %100’e revize edildiği açıklandı.

CANTE – Şirket sermayesinin 7 milyar TL’den %42,85 oranında bedelli olarak 3 milyar TL nakden artışla 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 25.824.585 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.

USAK – Şirket sermayesinin 1,2 milyar TL’den %100 oranında bedelli olarak 1,2 milyar TL nakden artışla 2,4 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 18.539.324 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.

BORSA PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

CONSE – Bank of America Corporation tarafından 3,86 – 3,91 TL fiyat aralığından 2.508.468 adet alış ve 1.705.907 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,04’e yükseldi.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 24,06 – 24,62 TL fiyat aralığından geri alındı.

GOKNR – Esterad Bank tarafından 18.876.817 adet payın Bahattin Erten’e Borsa dışından devredildiği açıklandı.

KUYAS – Pardus Portföy tarafından 4.975.202 adet alış ve 1.158.239 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,41’e yükseldi.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.468 adet pay 17,34 – 17,41 TL fiyat aralığından geri alındı.

MEPET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 162.239 adet pay 23,84 – 24,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.350 adet pay 68,85 – 70,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

PNLSN – Azimut Portföy tarafından 45,94 TL fiyattan 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,07’ye yükseldi.

RODRG – Ayfer Gültekin tarafından 24,40 – 25,02 TL fiyat aralığından 27.259 adet pay satılırken şirket sermayesindeki payı %0,35’e geriledi.

SASA – Bank of America Corporation tarafından 2,63 – 2,74 TL fiyat aralığından 614.420.450 adet alış ve 816.840.092 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,57’ye geriledi.

SEGYO & AVTUR – AVTUR tarafından 5,89 – 6,40 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet SEGYO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,70’e yükseldi.

Kaynak: İnfo Yatırım