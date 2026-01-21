Dev liderlerin mesajları ve enflasyon verileri öncesinde emtia ile döviz piyasalarında temkinli bir bekleyiş hakim olurken, yatırımcılar hem jeopolitik risklerin seyrini hem de reel sektörün büyüme kapasitesine dair gelecek sinyalleri yakından takip ediyor. Borsa İstanbul'un güne yatay başlaması bekleniyor.

Günün şirket ve pay alım-satım haberleri gelirken, sermaye artırım kararları da belli oldu. İşte detaylar…

ŞİRKET HABERLERİ

AKBNK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL’den 30 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

AKBNK – Yurt dışında 465 gün vadeli 100 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı 23 Ocak’ta tamamlanacak.

ASTOR – Şirketin, 164,3 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

ARDYZ – Şirketin, 906.840 dolarlık iş aldığı açıklandı.

AZTEK – Kazakistan’da Aztek Kazakhstan unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

ALVES – Şirketin, 20,7 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

AGESA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 3.000.000 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ATATP – Şirket ile Menulux Yazılım arasında Yazılım Lisanslama ve Yeniden Satış Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

ARCLK & AYGAZ & ALCAR & BRSAN & CELHA & DITAS & EGEEN & FROTO & IZMDC & TTRAK & TOASO & ULUSE – Şirketin üyesi olduğu MESS ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından Grev Kararı alındığı açıklandı.

ARZUM – JCR Avrasya tarafından şirketin ulusal vadeli kurum kredi rating notunun BBB (tr)’den BB(tr)’ye aşağı yönlü revize edildiği açıklandı.

BURCE & MEKAG & TERA – VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Şubat’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

BINHO – 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para’nın sermayesinin 170 milyon TL’den 190 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.

BORLS – TRFBORL12613 ISIN kodlu bono itfa ve kupon ödemesi hakkında Tertip/BASK toplantısının 23 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

BARMA – Recep Taşyanar tarafından şirkete 20 milyon TL tutarında kaynak sağlandığı açıklandı.

BIENY – 730 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

CGCAM – 2025 yılında bitmesi ön görülen Manisa OSB 6. Kısım'da yer alan 29.800 m² arazi üzerine yapılması planlanan yeni fabrika binasının inşaatının %90’ının tamamlandığı, 2026 yılı ortalarda inşaatın bitmesinin planlandığı açıklandı.

CWENE – Şirketin, Balıkesir’de Arkat Alüminyum ile yürüttüğü GES projesi ile MY Ticaret ile yapılan anlaşma kapsamındaki projelerde, yasal izin ve ruhsat süreçlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle proje takvimlerinin revize edildiği, her iki projenin de 2026 yılı ikinci çeyreği sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı, MY Ticaret projesi kapsamında bugüne kadar toplam 2,2 milyon dolar tahsilat gerçekleştirildiği açıklanırken, lityum batarya ürünlerinin satış ve servis hizmetine ilişkin proje, operasyonel değişiklikler nedeniyle iptal edildiği belirtildi..

CWENE – Şirketin bağlı ortaklığı CW Solar’ın sermayesinin 150,5 milyon TL’den 200,5 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.

CWENE – Şirket bağlı ortaklığı CW Kurumsal Hizmetler ile DS Solar arasında Antalya’da faaliyet göstermek üzere bayilik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

DCTTR – Şirketin, Vietnam'da yerleşik yeni bir müşteriye toplam 559.000 dolar tutarında pamuk ihracatı gerçekleştirdiği açıklandı.

DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Güney Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinde yeterli bulunduğu ve ihalenin ikinci oturumunun bugün yapılacağı açıklandı.

ESCAR – Şirketin, Diversey Kimya ile sözleşme yenilediği, 36 aylık kiralama sözleşmesinden toplamda 575,9 milyon TL ciro beklendiği açıklandı.

EKGYO – Şirketin, FB Spor Kulubü ve Akfin Gayrimenkul arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında gerçekleştirilen İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun gerçekleştirildiği, ikinci oturumun 23 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

EKGYO – İstanbul Başakşehir Doğu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunun 26 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

FENER – Şirket ile Ziraat Bankası, HALKB, YKBNK ve DenizBank’tan oluşan konsorsiyum arasında 2021’de imzalanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi kapsamında kullanılan tüm kredilerin kapatıldığı açıklandı.

GESAN – Şirketin, 8,9 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

LYDHO – Kemal Akkaya tarafından 8.961.006 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

MAGEN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,5 milyar TL’den 20 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

MIATK – Şirket bağlı ortaklığı Tripy Mobility’nin Valeo Service ve VoltR ile bir Niyet Mektubu imzalandığı açıklandı.

SAHOL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

TERA – Yurt dışında 540 gün vadeli 30 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihracı bugün tamamlanacak.

TSPOR – Futbolcu Mathias Johan Fjortoft Lovik’in 4 milyon euro bonservis ile transfer edildiği, futbolcu ile 4,5 yıllık anlaşma imzalandığı, futbolcuya yarım sezonda 400.000 euro, diğer sezonlarda 800.000 euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

TKNSA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından da onaylandı.

UCAYM – Şirket payları 22 Ocak'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

YKBNK – Yurt dışında 426 gün vadeli 50 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

BIGCH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 12.500 adet pay 43,70 TL fiyattan geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 9,11 TL fiyattan geri alındı.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 27,08 – 27,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 17,18 – 17,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

RODRG – Cüneyt Küçükdoğan tarafından 22,30 – 23,94 TL fiyat aralığından 99.485 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,08’e geriledi.

SASA – HSBC Holdings tarafından 1.732.917.654 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,41’e geriledi.

TEHOL – Tera Portföy tarafından 63.557.846 adet alış ve 86.667.614 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,13’e geriledi.

TRHOL – Tera Portföy tarafından 1.220.600 adet alış ve 28.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %16,70’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

CRDFA – Şirket sermayesinin 100 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 200 milyon TL artışla 300 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

DITAS – Şirket sermayesinin 85 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 85 milyon TL nakden artışla 170 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 82.423 adet pay 21 – 22 Ocak’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

FENER – Şirket sermayesinin 1,2 milyar TL’den %400 oranında bedelli olarak 5 milyar TL artışla 6,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 24.438.509 adet pay 21 – 22 Ocak’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

KTLEV – Bedelli sermaye artırım sürecinin iptal edildiği açıklandı.

NE OLACAK?

TCMB faiz kararı 22 Ocak’ta açıklanacak.

Davos Zirvesi devam ediyor. 23 Ocak’ta Davos Zirvesi sona erecek.

Moody’s, Türkiye Raporu’nu 23 Ocak’ta yayımlayacak.

Fitch, Türkiye Raporu’nu 23 Ocak’ta yayımlayacak.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin dava 23 Şubat'a ertelendi.