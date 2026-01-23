Küresel ölçekte ise Avrupa ve ABD’den gelecek olan öncü PMI verileri büyüme sinyallerini belirlemek adına yatırımcıların odağında yer alırken, Borsa İstanbul’un bu yoğun veri trafiği ve küresel risk iştahındaki dengelenme ile yeni güne hafif alıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor.

Günün şirket ve pay alım-satım haberleri gelirken, sermaye artırım kararları da belli oldu. İşte detaylar…

ŞİRKET HABERLERİ

ARCLK & ALCAR & AYGAZ & BRSAN & CELHA & CEMTS & DMSAS & DITAS & EGEEN & FROTO & IZMDC & SARKY & OTKAR & TTRAK & TOASO & ULUSE – Şirketin, üyesi olduğu işveren sendikası MESS ile Türk Metal Sendikası arasındaki Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı açıklandı.

AKBNK – Yurt dışında 438 gün vadeli 100 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

ASTOR – Şirketin, Faz 3 Yüksek Güç Transformatör Fabrikası ve 'Faz 4 Yüksek Güç Mekanik Fabrikası inşaatlarının projelendirilmesi ve yapımına yönelik çalışmalara başlanmasına karar verdiği, toplam yatırım maaliyetinin 150 milyon dolar olacağı, tam kapasiteye ulaşılması durumunda ciroya 1 milyar dolar, FAVÖK’e 350 milyon dolar FAVÖK katkısının olmasının beklendiği açıklandı.

BORLS – TRFBORL12613 ve TRFBORL42610 ISIN kodlu finansman ISIN kodlu bono itfa ve kupon ödemesi hakkında Tertip/BASK toplantısının 23 Ocak ve 30 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

BSOKE – BTCIM tarafından 352.000.000 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüşmesi ve satışı kapsamında Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebi ile SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

BIENY – 914 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

BJKAS – Futbolcusu Rafa Silva’nın Benfica’ya transferi kapsamında anlaşma sağlandığı açıklandı.

CVKMD – Şirketin bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in geçmişteki pay devir sözleşmesine ilişkin olarak şirket ve ilgili taraflar aleyhine açılan davanın reddine karar verildiği açıklandı.

DURKN – Şirketin, 1,5 milyon sterlinlik iş aldığı açıklandı.

DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi halesinin bugün gerçekleşecek ikinci oturumuna katılacağı açıklandı.

DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Eyüpsultan Hasdal 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin birinci oturumuna katıldığı açıklandı.

EKGYO – İstanbul Esenler Atışalanı Kuzey Bölgesi 1. Etap 2. Oturumunun gerçekleştiği, en yüksek teklifin Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Gelirinde 8,4 milyar TL olduğu açıklandı.

EKGYO – Şirket ile TOKİ arasında imzalanan İşbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen İstanbul Eyüpsultan Hasdal 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun gerçekleştiği açıklandı.

EKGYO – Şirketin, FB Spor Kulubü ve Akfin Gayrimenkul arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında gerçekleştirilen İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun gerçekleştirildiği, ikinci oturumun 23 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

EKGYO – İstanbul Başakşehir Doğu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunun 26 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

EKGYO – Şirket ile Bakanlık tarafından Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan İşbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Trabzon Ortahisar Sanayi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 29 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

EKGYO – Aydın Didim Fevzipaşa 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesinin Yüklenici ile imzalandığı, Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Gelirinin 3,1 milyar TL olduğu açıklandı.

EKGYO – Şirket ile BJK Derneği arasında imzalanan İş Birliği Protokolü kapsamında, İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Güney ‘de bulunan taşınmaz üzerinde geliştirilecek İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Güney Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunun gerçekleştirildiği, Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Gelirinde en yüksek teklifin 17,5 milyar TL olduğu açıklandı.

EFOR – Şirketin, Artvin Arhavi OSB’de yaptığı ön tahsis başvurusunun ilgili OSB tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunduğu açıklandı.

EMNIS – Konkordato projesi kapsamında ellinci taksit ödemesinin yapıldığı açıklandı.

FZLGY – Şirketin, EKGYO tarafından ihale edilen İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Güney Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesine katılmadığı açıklandı.

FZLGY – Şirketin, EKGYO tarafından ihale edilen İstanbul Eyüpsultan Hasdal 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesine katılım sağladığı açıklandı.

GRNYO & SKLYP – VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Şubat’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

GRSEL – Ürdün Yatırım Bakanlığı tarafından toplam 250 adet 12 ve 18 metre otobüs ve 12 yıllık proje süresini içeren BRT otobüs yatırım ve işletme ihalesi açıldığı ve ihaleye katılım için gerekli işlemleri tamamlandığı, şirketin ihaleye katılım hakkı elde ettiği açıklandı.

HUNER – Şirket bağlı ortaklığı Storemate Teknoloji ile PurpleGreen Wind Ltd firması arasında, Letonya'da 33 MWh kapasiteli müstakil enerji depolama sisteminin kurulumu ve ekipman tedariğine ilişkin 8,2 milyon dolarlık protokol imzalandığı açıklandı.

ISCTR – 92 gün vadeli 5 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

INGRM – VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Şubat’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

KLYPV – Şirketin, TURQUALITY® Destek Programı kapsamına hak kazandığı açıklandı.

KAREL – Tahsisli sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun finansal borç azaltımında ve yatırımların finansmanında kullanılmasının planlandığı açıklandı.

KLKIM – Şirketin, 2026 yılında net satışlarda %10 – 15 büyüme, FAVÖK Marjında %20 – 25 aralığı, yatırımlarda 1,4 – 1,7 milyar TL aralığı, işletme sermayesi / net satışlarda %10 – 15 aralığı beklediği açıklandı.

LIDFA – 182 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

LINK – Şirketin, THY Teknik A.Ş. tarafından yürütülen Güvenlik Projesi Sistem Sürdürebilirliği Hizmet Alımı Projesi kapsamındaki hizmetleri gerçekleştirmesi için 25.000 dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.

MAGEN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,5 milyar TL’den 20 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

MEYSU – Mehmet Emre Cihangir tarafından 110.210 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvusu yapıldı.

OZKGY – EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Güney Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. oturumuna katılım sağlanmadığı açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında piyasa koşullarının uygunluğuna göre zamanlaması belirlenecek ihraç için, Citibank, Doha Bank, Emirates NBD Capital, HSBC, Mashreq, QNB Capital, Societe Generale ve Standard Chartered'dan oluşan banka grubuna yetki verildiği açıklandı.

PEKGY – 7 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapılmasına karar verildiği açıklandı.

POLHO – Şirketin, Polisan Hellas'daki paylarının tamamını 2,6 milyon dolara sattığı açıklandı.

SUWEN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

SMRTG – Şirketin, 13,8 milyon euroluk iş aldığı açıklandı.

VAKBN – Macaristan’da şube açılmasına karar verildiği açıklandı.

VKGYO – İzmir VYeniKonak Projesi kapsamında İlk ve Kaf İş Ortaklığı ile yaşanan uyuşmazlıkların uzlaşma yoluyla çözümlendiği, taraflar arasındaki tüm davalardan feragat edildiği, Adi Ortaklık sözleşmesinin feshedilmesini sonrasında proje, tek yetkili yüklenici olarak belirlenen İlk İnşaat Taahhüt tarafından devam ettirileceği, şirketimiz lehine gelir paylaşım oranın %30’dan %38’e yükseltilerek asgari şirket payı 4,75 milyar TL’ye çıkarıldığı, tadil sözleşmesi ile projenin yarım kalan tüm imalatlarının tamamlanması güvence altına alındığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 125.000 adet pay 24,70 – 24,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 17,32 – 17,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 70.000 adet pay 71,55 – 74,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

PNSLN – Azimut Portföy tarafından 40,82 TL fiyattan 50.094 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %19,99’a geriledi.

TAVHL – T. Rowe Price Group tarafından 320,94 TL fiyattan 298.563 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,04’e yükseldi.

NE OLACAK?

Moody’s, Türkiye Raporu’nu 23 Ocak’ta yayımlayacak.

Fitch, Türkiye Raporu’nu 23 Ocak’ta yayımlayacak.

Davos Zirvesi devam ediyor. 23 Ocak’ta Davos Zirvesi sona erecek.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin dava 23 Şubat'a ertelendi.