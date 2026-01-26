ŞİRKET HABERLERİ

Netcad Yazılım ’ın 40.000.000 adet payının İnfo Yatırım aracılığıyla pay başına 46,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi .

NETCD – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 28 – 29 – 30 Ocak’ta toplanacak.

Akhan Un’ un 54.700.000 adet payının pay başına 21,50 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi .

AKHAN – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 28 – 29 – 30 Ocak’ta toplanacak.

A1CAP – Denizli İrtibat Bürosu’nun kapatılmasına karar verildiği açıkladı.

ALVES – 119 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

AKBNK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL’den 30 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru BDDK tarafından onaylandı.

AKFIS – Haydarpaşa Sağlık Kampüsü Yeniden Yapım İşleri İhalesine teklif verilmeyeceği açıklandı.

AHGAZ – Pay geri alım programının başlatılmasına, 80.000.000 adet paya karşılık 2 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

AYGAZ – 3 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

AKSEN – Temmuz 2022’den bu yana YK Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Naci Ağbal’ın görevine ek olarak CEO olarak atandığı açıklandı.

BORLS – TRFBORL42610 ISIN kodlu finansman ISIN kodlu bono itfa ve kupon ödemesi hakkında Tertip/BASK toplantısının 30 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

CONSE – JCR Avrasya tarafından şirketin kredi notunun A-(tr)’den BBB+(tr)’ye revize edildiği açıklandı.

CEOEM – Şirketin, 31 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

CRDFA – 180 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

DAPGM – EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin şirket lehine sonuçlanmadığı açıklandı.

ECOGR – Şirketin, Ankara şubesinin açıldığı belirtildi.

EFOR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 850 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

EKGYO – İstanbul Başakşehir Doğu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunun 26 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

EKGYO – Şirket ile Bakanlık tarafından Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan İşbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Trabzon Ortahisar Sanayi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 29 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

EKGYO – Şirket ile İller Bankası arasında imzalanan İşbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen Ankara Çankaya Alacaatlı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun gerçekleştirildiği açıklandı.

EKGYO – Şirket ile Fenerbahçe Spor Kulübü ve Akfin Gayrimenkul arasında imzalanan İş Birliği Protokolü kapsamında yeniden ihalesi gerçekleştirilen İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinde Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri’ndeki en yüksek teklifin 30,0 milyar TL olduğu, teklifi Durmaz İnşaat’ın verdiği açıklandı.

ESCAR – Şirketin, müşterisi ile uzun dönem araç kiralama sözleşmesini yenilediği, 36 aylık sözleşme kapsamında 259,4 milyon TL ciro beklendiği açıklandı.

GSRAY – Futbolcu Yaser Asprilla’nın Girona’dan satın alma opsiyonu ile kiralandığı, futbolcuya 1,2 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

GSRAY – Futbolcu Noa Lan’ın Napoli’den satın alma opsiyonu ile kiralandığı, futbolcuya 1,7 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

HURGZ – Faaliyetleri durdurulmuş olan Ankara DPC Şubesi envanterinde yer alan baskı makineleri ve ekipmanların Ada Metal’e 36,3 milyon TL bedelle satılmasına karar verildiği açıklandı.

HOROZ – Şirketin, Eskişehir’de kurulması planlanan yaklaşık 7 MWp kurulu güce sahip lisanssız GES projesine ilişkin ÇED olumlu kararı verildiği açıklandı.

ISCTR – Yurt dışında 1.840 gün vadeli 50 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

ISCTR – 30 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ISGYO – İstanbul Çekmeköy’deki Kasaba Modern projesi kapsamında , şirketin %43,53 oranındaki arsa payının %50 oranına çıkartılmasına ve Tecim Yapı’dan %6,47 oranındaki arsa payının, 489,4 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

INTEM – VBTS kapsamında şirket paylarına 26 Ocak’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

KAPLM – Feridun Geçgel, Enver Geçgeş ve Rıza Kandemir tarafından şirkete 101,3 milyon TL sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

KOCMT – Şirketin, Osmaniye çelikhane üretim tesisindeki üretim hattında, planlı bakım çalışmaları kapsamında üretime 26 Ocak – 9 Şubat arasında ara verileceği açıklandı.

KOCMT – Şirketin, üretim faaliyetlerinde üçlü vardiya sisteminden ikili vardiya sistemine geçilmesine karar verildiği, toplam personel sayısında %10 ve üzeri azalış olmasının beklendiği açıklandı.

MEGMT – Şirketin, yurt dışında bir müşterisi ile 2026 yılının sona kadar 2.000 ton sipariş kapsamında anlaşma sağladığı, ciro katkısının 25 milyon dolar olarak beklendiği açıklandı.

ONRYT – Şirketin, 523.789 dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

ONRYT – Şirketin, 1,4 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 500 milyon dolara kadar tahvil ihraç edileceği açıklandı.

QUAGR – Yurt dışında 200 milyon euroya kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

PRKAB – Şirketin, üyesi olduğu işveren sendikası MESS ile Türk Metal Sendikası arasındaki Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı açıklandı.

SAFKR – Şirketin, 1,1 milyon dolarlık iş sipariş aldığı açıklandı.

SAFKR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SUWEN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SISE – Yurt dışında 500 milyon dolara kadar eurobond ihracının tamamlandığı açıklandı.

TUCLK – Şirket ortaklarından Nersan Holding’de bulunan Borsa’da işlem görmeyen nitelikteki B Grubu payların, Borsa’da işlem görebilir niteliğe dönüştürülmesi için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

YYLGD – Şirketin, EBRD ile 60 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 21.670 adet pay 24,36 TL fiyattan geri alındı.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 25,00 TL fiyattan geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.475.000 adet pay 9,34 – 9,44 TL fiyat aralığından geri alındı.

ESEN – Bank of America Corporation tarafından 5,16 – 6,31 TL fiyat aralığından 17.182.688 adet alış ve 17.933.337 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,94’e geriledi.

FORMT – Ahmet Türker tarafından 3,01 – 3,02 TL fiyat aralığından 66.400.038 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 17,25 – 17,27 TL fiyat aralığından geri alındı.

OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 70.000 adet pay 71,55 – 74,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

PNSLN – Azimut Portföy tarafından 40,82 TL fiyattan 50.094 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %19,99’a geriledi.

TAVHL – T. Rowe Price Group tarafından 320,94 TL fiyattan 298.563 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,04’e yükseldi.

ZGYO – Bulls Portföy tarafından 9.370.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,33’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

FRIGO – Şirket sermayesinin 147,1 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 147,1 milyon TL nakden artışla 294,2 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

IDGYO – Şirket sermayesinin 150 milyon TL’den %250 oranında bedelli olarak 375 milyon TL nakden artışla 525 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

MANAS – Şirket sermayesinin 165,5 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 165,5 milyon TL nakden artışla 331,1 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

PSGYO – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

RODRG – Şirket sermayesinin 28,3 milyon TL’den %6,10 oranında tahsisli olarak 1,7 milyon TL artışla 30,1 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

SMRTG – Şirket sermayesinin 605,9 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 1,2 milyar TL artışla 1,8 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

NE OLACAK?

Enflasyon Raporu Toplantısı 12 Şubat’ta gerçekleşecek.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin dava 23 Şubat'a ertelendi.