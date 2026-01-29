Ocak ayının son haftasına girilirken paladyum fiyatı 2.100 dolar seviyelerinden 1.900 dolar bandına kadar gerilerken, platin de benzer şekilde güçlü bir satış baskısıyla karşılaştı. 2025 boyunca neredeyse kesintisiz yükselen fiyat yapısı, kısa sürede yerini yüksek volatiliteye bıraktı.

Teknik cephede, aylardır korunmuş olan yükselen trend kanalının aşağı kırılması, satışların yalnızca kâr realizasyonu değil, trend dönüşü ihtimali de taşıdığına işaret ediyor. Piyasa uzmanları, bu düzeltmenin yalnızca fiyatlara değil, yatırımcı psikolojisine de darbe vurduğunu belirtiyor.

Vadeli piyasalarda açık pozisyon miktarındaki sert düşüş, kaldıraçlı fonların piyasadan hızla çıktığını ortaya koyarken; fiziki piyasada primlerin korunması, kağıt fiyat ile reel talep arasındaki makasın açıldığını gösteriyor.