Haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcıların mercek altına aldığı yabancı takas oranlarında hareketlilik sürüyor. İş Yatırım’ın güncel bültenine göre, borsanın genel yabancı payı günlük bazda 0.03 puan artarak %37.01 seviyesinde gerçekleşti.

ZİRVEDE MEYSU VAR: GÜNLÜK ORANI EN ÇOK ARTANLAR

Günlük bazda yabancı payı değişimlerine bakıldığında, listenin başında MEYSU yer aldı. Yabancı payı en çok artan ve azalan hisseler şu şekilde sıralandı:

Oranı En Çok Artanlar: MEYSU (8.93 bps), MARMR (2.77 bps), ATATP (2.44 bps).

Oranı En Çok Azalanlar: ARFYE (-14.22 bps), EUREN (-5.91 bps), KLSYN (-2.71 bps).

YABANCININ VAZGEÇEMEDİĞİ 5 HİSSE: 10 GÜNDÜR ALIYORLAR

Raporda en dikkat çeken bölüm ise yabancı payı istikrarlı bir şekilde yükselen şirketler oldu. Tam 10 gündür yabancı payı sürekli artış gösteren 5 kritik hisse şunlar:

AKFIS (Akfen GYO)

ASUZU (Anadolu Isuzu)

BAKAB (Bak Ambalaj)

DMSAS (Demisaş Döküm)

DOAS (Doğuş Otomotiv)

SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR: YABANCI PAYI DÜŞENLER

Öte yandan, yabancı yatırımcının payını düzenli olarak azalttığı hisselerde SASA başı çekiyor. SASA’da yabancı oranı 7 gündür aralıksız düşerken; ARSAN ve EGEGY’de 6 gündür, GLCVY ve GOKNR’de ise 5 gündür yabancı çıkışı gözlemleniyor.

