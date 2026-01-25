Ucuz ürün akışının iç pazarda yarattığı baskı nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinde de tartışmaların odağında yer alan TEMU'ya yönelik denetimler sürüyor. Şirketin Dublin'de bulunan Avrupa genel merkezi geçen ay denetlenirken, benzer bir sürecin Türkiye'de de yaşandığı görüldü.

REKABET KURUMU TEMU TÜRKİYE OFİSİ'NDE İNCELEME YAPMIŞTI

Rekabet Kurumu, 21 Ocak'ta TEMU'nun Türkiye ofisinde inceleme gerçekleştirmişti. TEMU Türkiye, inceleme kapsamında Rekabet Kurumu'nun ofiste bulunan bilgisayarlara el koyduğunu duyururken, Rekabet Kurumu ise yürütülen çalışmanın bir inceleme olduğunu ve bunun soruşturma açıldığı anlamına gelmediğini vurguladı. Kurum ayrıca bilgisayarlara el konulmadığını açıklamıştı

Rekabet Kurumu, sürecin sağlıklı yürütülmesi ve tarafların haklarının korunması amacıyla mevcut aşamada ayrıntılı bilgi paylaşılmayacağını, gelişmelerin ilerleyen aşamalarda kamuoyu ile paylaşılacağını bildirmişti.

İNCELEME SONRASI ULUSLARARASI SATIŞLAR ASKIYA ALINDI

Söz konusu incelemenin ardından TEMU, Türkiye'ye yönelik tüm uluslararası ürün satışlarını askıya aldı. Platformun mobil uygulaması ve internet sitesinde yabancı satıcılar tarafından sunulan ürünlere erişim kapatıldı.

PLATFORMDA SADECE YERLİ SATICILAR KALDI

Patronlar Dünyası'nın aktardığı bilgilere göre, yapılan değişiklik sonrası kullanıcılar yalnızca Türkiye'de faaliyet gösteren satıcıların listelediği ürünlere ulaşabiliyor. Bu adımla birlikte TEMU, Türkiye'de sadece yerli satıcıların yer aldığı bir pazar yerine dönüştü.

VERGİSİZ ALIŞVERİŞ DÖNEMİ SONA ERMİŞTİ

Öte yandan, 7 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile internet üzerinden yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla yapılan 30 euroya kadar vergisiz alışveriş uygulaması da kaldırılmıştı.