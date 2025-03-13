Savunma sanayiye yönelik yatırımlar, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD’nin Avrupa’ya yönelik tutumunun değişmesiyle hız kazanırken, Avrupa Birliği 800 milyar avroluk devasa bir savunma harcaması planlıyor. Şubat 2022’den bu yana yüzde 1000’den fazla değer kazanan Rheinmetall’in, 2030’a kadar 400 milyar avro gelir elde etmesi bekleniyor.

Savunma sektörünün yükselişi devam ederken, Almanya’nın bir sonraki başbakan adayı Friedrich Merz, Bundeswehr'in güçlendirilmesi için borç frenini gevşetmek istiyor. Avrupa’nın yeniden silahlanma süreci, yatırımcıların gözlerini savunma sanayi hisselerine çevirmesine neden oluyor.

(AA)

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