Sabancı Holding (SAHOL), 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacağını duyurdu.
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., finansal takvimine ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Şirket, 13 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimle, finansal raporların açıklanacağı tarihi duyurdu.
BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.
4 MART 2026'DA AÇIKLANACAK
Buna göre, 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların, 4 Mart 2026 Salı günü seans sonrasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuoyuna açıklanması planlanıyor.