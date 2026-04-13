Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL), 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını hangi tarihte açıklayacağını duyurdu.

Şirket tarafında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle bilanço tarihi resmiyet kazandı.

FİNANSAL RAPORLAR 6 MAYIS'TA GELİYOR

Sabancı Holding tarafından paylaşılan finansal takvime göre, yılın ilk ara dönemine ilişkin raporların ilan edileceği tarih belli oldu:

Dönem: 1 Ocak - 31 Mart 2026 ara hesap dönemi.

Açıklanma Tarihi: 6 Mayıs 2026.

Yayın Zamanı: Borsa İstanbul seans kapanışından sonra.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

