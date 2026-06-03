Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, temmuz ayında memur maaş katsayılarında yapılacak güncellemenin kıdem tazminatı tavanını da artıracağını belirterek, özellikle yüksek gelirli çalışanların emeklilik ve işten ayrılma kararlarında zamanlamaya dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Mevcut durumda 1 Ocak-30 Haziran 2026 döneminde kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 lira 77 kuruş olarak uygulanıyor. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte bu rakamın yaklaşık 74 bin 42 liraya yükselmesi bekleniyor.

Temmuz ayında 74.042 TL'ye yükselmesi beklenen kıdem tazminatı tavanı, mevcut brüt asgari ücretin yaklaşık 2,6 katına ulaşacak.

BİR AY BEKLEYENİN KAZANCI ARTABİLİR

Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'ndeki hesaplamalarına göre, brüt maaşı kıdem tazminatı tavanının üzerinde olan çalışanlar için temmuz ayı kritik önem taşıyor.

Örneğin brüt maaşı 118 bin lira olan bir çalışan, haziran ayında emeklilik dilekçesi verirse her çalışma yılı için en fazla 64 bin 948 lira kıdem tazminatı alabilecek. Aynı kişi temmuz ayında veya sonrasında emekli olması halinde ise her yıl için yaklaşık 74 bin 42 lira kıdem tazminatına hak kazanabilecek.

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1 AY BEKLEMEK YETİYOR! 20 YILLIK ÇALIŞANA YAKLAŞIK 182 BİN TL FARK

Bu durum, 20 yıllık kıdeme sahip bir çalışanın toplam kıdem tazminatında yaklaşık 181 bin 900 liralık ek gelir anlamına geliyor.

Başka bir ifadeyle, emeklilik için yalnızca bir ay beklemek bazı çalışanların cebine yüz binlerce lira ilave kazanç olarak dönebilecek.

ARTIŞIN NEDENİ MEMUR MAAŞ ZAMMI

Kıdem tazminatı tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayılarında yapılan değişiklikler doğrudan kıdem tazminatı tavanına yansıyor.

Karakaş, yılın ilk dört ayındaki enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri dikkate alındığında temmuz ayında memur maaşlarında yaklaşık yüzde 14 seviyesinde artış beklendiğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRETLİLER İÇİN DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Kıdem tazminatı hesabı tavanın altında kalan çalışanlar açısından ise temmuz ayında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı hesabı, yıl sonuna kadar geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden yapılmaya devam edecek. Bu nedenle tavanın altında maaş alan çalışanlar için temmuz öncesi veya sonrası işten ayrılmanın tazminat tutarında belirgin bir fark oluşturmayacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, özellikle maaşı kıdem tazminatı tavanının üzerinde olan çalışanların emeklilik veya işten ayrılma kararlarını vermeden önce temmuz ayında oluşacak yeni tavanı dikkate almalarının önem taşıdığına işaret ediyor.