Son dönemde polis operasyonu, ertelenen borç ödemeleri ve iptal edilen bedelli kararlarıyla gündemden düşmeyen şirket hisseleri, 7 Ekim 2026 işlem gününde yüzde 9,98 oranında değer kazanarak 11,35 TL seviyesinden tavan fiyata kilitlendi.

OLUMSUZ HABER AKIŞINA RAĞMEN SÜRPRİZ YÜKSELİŞ

Hedef Holding ve bağlı iştiraki İnfo Yatırım cephesinde yakın dönemde şu kritik gelişmeler yaşanmıştı:

• Emniyet Operasyonu: İstanbul merkezli soruşturma kapsamında İnfo Yatırım ve Hedef Holding binalarına polis operasyonu düzenlenmişti.

• Ödenemeyen BBP Borcu: Geçen hafta şirket tarafından yapılan açıklamada, 1,1 milyar TL tutarındaki BBP borçlanmasının vadesinde ödenemediği duyurulmuştu.

• Sermaye Artırımı ve İhraç İptalleri: 7 Eylül'de alınan yüzde 100 bedelli sermaye artırımı kararından vazgeçildiğini bildiren holding hemen ardından borçlanma aracı ihracı sürecini de iptal ettiğini ilan etmişti.

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen hissedeki tavan hareketi borsa kulislerinde şaşkınlıkla karşılandı.

TAVAN TAHTASINDA SADECE İKİ ARACI KURUM VAR

Hissedeki yükselişin arkasındaki aracı kurum dağılımı incelendiğinde ise alıcı tarafının olağan dışı bir şekilde dar bir kadroyla sınırlı kaldığı görüldü. Alım tahtasında saat 13:05 itibarıyla yalnızca 2 aracı kurum net alıcı pozisyonunda yer aldı.

Toplam 436.561 lotluk net alımın dağılımı ve maliyetleri şu şekilde gerçekleşti:

• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 254.260 lot net alım gerçekleştirerek tahtadaki toplam alımların yüzde 58,24'ünü tek başına üstlendi (Maliyet: 11,350 TL).

• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 182.301 lot net alım ile tahtadaki alımların kalan yüzde 41,76'sını gerçekleştirdi (Maliyet: 11,350 TL).

Soruşturma ve borç yapılandırma süreçlerinin gölgesinde yaşanan bu hacimsiz tavan serisinin önümüzdeki seanslarda nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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