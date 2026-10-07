Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 1 Ekim 2026 tarihli düzenlemesinin ardından tasfiye kapsamında bulunmayan fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) yeniden işlem görmeye başlayacağını açıklamasının ardından, BULGS hisseleri tavana çıktı.

Açıklama sonrasında borsada alıcılı bir seyir izleyen Bulls GSYO payları, günlük bazda yüzde 9,98 oranında değer kazanarak 14,33 TL seviyesine ulaştı ve tavan fiyata kilitlendi.

Hissede gün içi en düşük seviye 13,56 TL, en yüksek seviye ise tavan fiyat olan 14,33 TL olarak kaydedilirken, işlem hacmi 19,39 milyon TL seviyesine ulaştı.

ARACI KURUM DAĞILIMINDA BANK OF AMERİCA SÜRPRİZİ

Hissedeki tavan hareketinde kurumsal ve yabancı alımlarının etkisi dikkat çekti. Saat 10:16 itibarıyla net alım tarafında ilk 5 kurum toplamda 900.721 lotluk net alım gerçekleştirirken, bu alımların yüzde 88,29'u ilk 5 aracı kurum tarafından yapıldı.

Alım tarafında öne çıkan aracı kurumlar ve işlem detayları şu şekilde sıralandı:

• Bank of America Yatırım Bank A.Ş.: Toplamda 522.410 lot net alım gerçekleştirerek toplam net alımların yüzde 51,21'ini tek başına üstlendi (Maliyet: 14,229 TL).

• Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 169.477 lot ile alıcılar arasında ikinci sırada yer aldı (Dağılım: Yüzde 16,61 / Maliyet: 13,934 TL).

• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 109.650 lot net alım yaptı (Dağılım: Yüzde 10,75 / Maliyet: 14,059 TL).

• PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.: 50.184 lot alım gerçekleştirdi (Dağılım: Yüzde 4,92 / Maliyet: 13,936 TL).

İlk 5 kurumun genel alım maliyet ortalaması ise 14,009 TL seviyesinde oluştu. TEFAS haberinin yarattığı pozitif havanın ve yabancı kurum ağırlıklı alımların hisse üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.

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