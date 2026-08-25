Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, sözleşme bedelinin yaklaşık 61,1 milyon dolar olduğu belirtildi.

SÖZLEŞME 2027'DE TAMAMLANACAK

SARAE'nin açıklamasına göre söz konusu elektrik iletim hattı inşaatı projesinin 2027 yılında tamamlanması planlanıyor.

Şirket, yeni sözleşmenin büyüklüğünün 2025 yılı hasılatının yaklaşık yüzde 41'ine denk geldiğini bildirdi.

SARAE'DEN ÖNEMLİ İŞ ANLAŞMASI

Yaklaşık 2,94 milyar TL'lik sözleşmenin, şirketin mevcut faaliyetleri ve gelecek dönem gelirleri açısından önemli bir büyüklüğe sahip olduğu görülüyor.

SARAE'nin KAP açıklamasında, sözleşmenin yurtiçinde yerleşik bir müşteriyle imzalandığı ve elektrik iletim hattı inşaatını kapsadığı belirtildi.

Sözleşmenin 2027 yılında tamamlanmasıyla birlikte şirketin önümüzdeki dönemde proje kaynaklı gelir elde etmesi bekleniyor.

Haftalık bazda yüzde 15’ten fazla kazandıran SARAE hisseleri günü yüzde 1i14’lük düşüş ile 87,1 TL’den kapattı.

SARAE hisseleri 70 TL’den 17 Temmuz’da halka arz olmuştu.

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