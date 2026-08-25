Borsa İstanbul'un 25 Ağustos 2026 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KRGYO payları belirli bir süre boyunca açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

KRGYO'DA TEDBİR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda uygulanan VBTS kapsamında KRGYO paylarına getirilen tedbir, 26 Ağustos 2026 tarihli işlemlerden seans başında başlayacak.

Tedbir, 25 Eylül 2026 tarihli işlemlerin seans sonuna kadar devam edecek.

Bu süre boyunca KRGYO paylarında açığa satış ve kredili işlem yapılamayacak.

VBTS TEDBİRLERİ DİĞER İŞLEM KURALLARINDAN BAĞIMSIZ UYGULANIYOR

Borsa İstanbul açıklamasında, VBTS kapsamında getirilen tedbirlerin, payın işlem gördüğü pazar veya platformun işlem kurallarından bağımsız olarak değerlendirildiği belirtildi.

Buna göre KRGYO'ya yönelik tedbir, pazar değişikliği veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından bağımsız şekilde tedbir süresinin sonuna kadar geçerli olacak.

Öte yandan SPK'nın 5 Aralık 2024 tarihli kararı doğrultusunda açığa satış işlemlerinin yalnızca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda yapılabildiği hatırlatıldı.

Böylece KRGYO paylarında 26 Ağustos-25 Eylül 2026 döneminde açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanmış olacak.

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