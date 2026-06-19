Şirket tarafından 19 Haziran 2026 tarihinde yapılan açıklamada, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 1-h bendi kapsamında yapılan 60 MWe'lik lisanssız elektrik üretim başvurusunu olumlu değerlendirdiği bildirildi.

Açıklamaya göre, 26 Şubat 2026 tarihli ve 14353 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı doğrultusunda gerçekleştirilen kapasite tahsis öncelik sıralaması sonucunda şirket, 59,9 MWe kapasite tahsis hakkı kazandı.

Söz konusu kapasite tahsisinin şirkete resmi olarak tebliğ edildiği belirtilirken, gelişmenin SASA'nın enerji alanındaki yatırımlarına katkı sağlaması bekleniyor.

Şirketten yapılan açıklamada, süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmaya devam edileceği ifade edildi.

SASA hisseleri yazım sırsında yüzde 1,44’lük düşüş ile 2.73 TL’den işlem gördü.

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