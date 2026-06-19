Şirket tarafından 19 Haziran 2026 tarihinde yapılan açıklamada, pay sahiplerine iki eşit taksit halinde nakit temettü ödenmesinin teklif edildiği belirtildi.

Buna göre yatırımcılara hisse başına brüt 0,8416116 TL, net 0,7153698 TL temettü dağıtılması planlanıyor. Açıklanan rakamlara göre temettü verimi son kapanış fiyatı baz alındığında yüzde 1,37 olarak hesaplandı.

Şirketin kâr dağıtım planına göre temettü ödemelerinin ilk taksiti 23 Eylül 2026 tarihinde, ikinci taksiti ise 25 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Söz konusu teklifin, yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması bekleniyor.

OFSYM hisseleri yüzde 1.05’lik düşüş ile 61,25 TL’den işlem gördü.

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