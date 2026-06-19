Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs, altın piyasasına ilişkin beklentilerini aşağı yönlü güncelledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 yılında faiz indirimi yapmayacağı öngörüsüyle hareket eden banka, yıl sonu ons altın hedefini 5.400 dolardan 4.900 dolara düşürdü.

Yaklaşık yüzde 9,3'lük revizyona rağmen Goldman Sachs, altın fiyatlarında yükseliş beklentisini korurken, yeni hedef mevcut ons altın seviyesinin üzerinde bulunmaya devam ediyor. Bu gelişme sonrası yatırımcılar gram altın ve ons altındaki olası fiyat hareketlerini yakından takip ediyor.

ALTIN TAHMİNİ NEDEN DÜŞÜRÜLDÜ?

Goldman Sachs analistleri Lina Thomas ve Daan Struyven tarafından yayımlanan notta, Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin zayıflamasının altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Faizlerin yüksek kalması, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltırken güçlü dolar da değerli metaller üzerinde satış baskısına neden oluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Goldman Sachs'ın dikkat çeken raporu sonrası yatırımcılar güncel altın fiyatlarını da yakından takip ediyor.

Gram altın satış fiyatı: 6.193 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.125 TL

Yarım altın satış fiyatı: 20.235 TL

Tam altın satış fiyatı: 41.042 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.378 TL

Ons altın: 4.169 dolar

GRAM ALTIN İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Goldman Sachs'ın tahminini aşağı yönlü revize etmesi kısa vadede altın piyasasında temkinli bir görünümün sürdüğüne işaret ediyor. Ancak bankanın yeni hedefi olan 4.900 dolar seviyesi, mevcut 4.169 dolarlık ons altın fiyatının hâlâ oldukça üzerinde bulunuyor.

Bu da Goldman Sachs'ın altın fiyatlarında yükseliş beklentisini tamamen terk etmediğini, yalnızca yükseliş hızına ilişkin öngörüsünü aşağı çektiğini gösteriyor. Altın yatırımcıları ise Fed'in gelecek dönemde vereceği mesajları yakından izlemeye devam ediyor.