ABD Merkez Bankası (Fed), yeni başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini piyasa konsensüsüne uygun şekilde yüzde 3,50 - yüzde 3,75 aralığında sabit bıraktı.

Ancak karar metni ve makroekonomik projeksiyonlar, yatırımcıların beklediğinden çok daha agresif bir para politikasına işaret etti. 19 Fed yetkilisinden 9’unun yıl sonundan önce bir faiz artışı daha öngörmesi ve aralık ayı faiz artırım olasılığının yüzde 61'den yüzde 78'e fırlaması, değerli metallerde şok bir satış dalgası başlattı.

GRAFİK NE SÖYLÜYOR? TEKNİK SEVİYELERDE KRİTİK GÖRÜNÜM

Ons altın, mart ayında 5.200 doların üzerindeki zirve seviyelerinden başlayan kademeli düşüş trendini, dün akşam gelen faiz kararıyla sürdürdü.

• Düşüş Sert Oldu: Dün 4.382 dolar seviyesini test eden ons altın, Fed rüzgarıyla birlikte keskin bir düşüşle 4.219 dolara kadar geriledi.

• Güncel Durum: Yaşanan sert satışların ardından piyasa, an itibarıyla 4.286,87 dolar (+yüzde 0,72) seviyesinde dengelenme çabasında.

• Kritik Destek ve Dirençler: Ayıların piyasayı domine etmeye devam etmesi durumunda ilk kritik destek 4.227 dolar seviyesinde yer alıyor. Uzmanlara göre bu seviyenin kırılması halinde düşüşün 4.023 ve psikolojik sınır olan 4.000 dolara kadar derinleşmesi beklenebilir.

Yukarı yönlü bir toparlanma için ise boğaların sırasıyla 4.366 ve 4.390 dolar direnç bölgesini aşması, ardından 4.462 dolardaki 200 günlük ve 4.563 dolardaki 50 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıkması bekleniyor.

KÜRESEL RİSKLER ALTINI TUTABİLİR Mİ?

Yaşanan bu sert kayıplara rağmen altının tamamen bir çöküş yaşamamasının arkasında küresel belirsizlikler yatıyor.

Jeopolitik gerilimlerin bir miktar gevşemesi ve ham petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyon beklentilerini aşağı çekerek güvenli liman talebini zayıflatmış durumda.

Ancak ABD ile İran arasındaki belirsiz müzakereler ve küresel ekonomideki kırılganlıklar halen alıcıları piyasada tutmaya devam ediyor.

"ALTININ YÜKSELİŞ POTANSİYELİ SINIRLI"

Fransız bankacılık devi Société Générale emtia analistleri ise altın yatırımcılarını uzun vadeli riskler konusunda uyardı.

Güçlü hisse senedi piyasalarının yatırımcıları riskli varlıklara çekmeye devam edeceğini belirten kurum, merkez bankası alımlarının yavaşlayabileceğini ve ETF girişlerinin durgun seyredebileceğini öngörüyor.

SocGen analistleri, ABD ve Avrupa'da enflasyonun 2027 başlarına kadar yüksek kalacağını, ancak Fed'in faiz indirmek yerine "politika istikrarını" (daha uzun süre, daha yüksek faiz) temel senaryo olarak benimseyeceğini öngörüyor.

Bu durum, altının enflasyona karşı korunma cazibesini yalnızca geçici bir süre destekleyecek ve kısa vadeli yükseliş potansiyelini baskı altında tutacak.

YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

Kısa vadede altın fiyatlarının yönünü Fed’in şahin söylemlerinin ne ölçüde gerçeğe dönüşeceği belirleyecek.

Önümüzdeki dönemde ABD'den gelecek enflasyon verileri, istihdam rakamları ve Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri altının bu "frenlenme" döneminden çıkıp çıkamayacağını gösterecek kilit parametreler olacak.

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