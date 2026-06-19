Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD), yurt dışı satışlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Şirket, Çek Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir müşteriyle milyonlarca dolarlık demiryolu tekeri satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

2,24 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

Kardemir tarafından yapılan açıklamaya göre şirket ile Çek Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir müşteri arasında 2.245.377 ABD doları tutarında demiryolu tekeri satış sözleşmesi imzalandı.

Söz konusu anlaşma, Kardemir'in ihracat faaliyetleri kapsamında Avrupa pazarındaki varlığını güçlendiren adımlar arasında yer aldı.

İLK SEVKİYAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, sözleşme kapsamındaki ilk sevkiyatın 18 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Böylece anlaşmanın imzalanmasının ardından teslimat süreci de başlamış oldu.

İHRACAT SÖZLEŞMELERİ NEDEN ÖNEMLİ?

İhracat sözleşmeleri, şirketlerin döviz bazlı gelir elde etmesi açısından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yurt dışı satışların artması, şirketlerin gelir çeşitliliğine ve finansal performansına katkı sağlayabiliyor.