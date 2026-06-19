Arçelik A.Ş. (ARCLK), bağlı ortaklığı Beko B.V. aracılığıyla Beko Europe B.V.'deki azınlık paylarını satın almak için önemli bir adım attı. Şirket, Whirlpool EMEA Holdings LLC'nin elinde bulunan ve Beko Europe sermayesinin yüzde 25'ini temsil eden payların devralınması için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre işlem bedeli 71,45 milyon euro olarak belirlendi.

BEKO EUROPE'DAKİ YÜZDE 25'LİK PAY DEVRALINACAK

Arçelik'in açıklamasına göre Beko B.V. ile Whirlpool EMEA Holdings LLC arasında, Whirlpool'un Beko Europe B.V. sermayesinde sahip olduğu ve sermayenin yüzde 25'ini temsil eden 2.500 adet B grubu hissenin devralınmasına yönelik pay alım satım sözleşmesi imzalandı.

İşlem kapsamında taraflar arasında 1 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe giren Pay Sahipleri Sözleşmesi feshedilecek. Buna karşın Marka Lisans Sözleşmesi yürürlükte kalmaya devam edecek.

FİNANSMAN İÇİN 71,5 MİLYON EURO AKTARILACAK

İşlemin finansmanı amacıyla Arçelik, yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Beko B.V.'ye özsermaye olarak 71,5 milyon euro nakit aktarılmasına karar verdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, işlemin Arçelik'in Beko Europe üzerindeki kontrolünde herhangi bir değişikliğe neden olmayacağı ve TFRS 10 hükümleri kapsamında bağlı ortaklıkta azınlık payı edinimi olarak muhasebeleştirileceği belirtildi.

FİNANSALLARA ETKİSİ NE OLACAK?

Açıklamaya göre Beko Europe B.V.'nin 31 Mart 2026 itibarıyla Arçelik'in konsolide finansal tablolarında taşınan net varlıklarının devralınan yüzde 25'lik paya isabet eden defter değeri yaklaşık 1 milyar 122 milyon 279 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan taraflar, Arçelik'in konsolide finansal tablolarında 31 Mart 2026 itibarıyla 1 milyar 724 milyon 929 bin TL kayıtlı değeri üzerinden izlenen diğer uzun vadeli ödeme yükümlülüğünün feshedilmesi konusunda da mutabakata vardı. İlgili tutarın Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir olarak muhasebeleştirilmesi öngörülüyor.

Şirket, işlemin nihai etkisinin 30 Haziran 2026 tarihli finansal tablolarda görülebileceğini belirtirken, sözleşmede tanımlanan kapanış koşullarının tamamlanmasına bağlı olarak işlemin haziran ayı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

NEDEN ÖNEMLİ?

Beko Europe'daki azınlık paylarının satın alınmasıyla birlikte Arçelik, Avrupa operasyonları üzerindeki ekonomik haklarını artırmış olacak. İşlem, şirketin uzun vadeli büyüme stratejisi ve Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirme hedefleri açısından yakından takip ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.