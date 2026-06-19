Borsa İstanbul'da saat 13.45 itibarıyla para giriş ve çıkışlarının yoğunlaştığı hisseler belli oldu. BIST 100 endeksinde satış baskısı sürerken yatırımcıların en fazla yöneldiği ve uzaklaştığı hisseler dikkat çekti.

EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

THYAO: 195.077.266 TL

YKBNK: 75.175.469 TL

PGSUS: 29.595.608 TL

ANSGR: 24.956.458 TL

SISE: 23.112.779 TL

TCELL: 17.678.589 TL

TAVHL: 16.722.096 TL

ENKAI: 16.473.088 TL

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

EUPWR: 576.482.827 TL

KCHOL: 198.513.780 TL

KTLEV: 147.502.709 TL

ASTOR: 137.787.646 TL

AKBNK: 121.377.358 TL

GARAN: 117.889.062 TL

TRALT: 108.366.936 TL

ISCTR: 96.947.294 TL

Saat 13.45 itibarıyla THYAO yaklaşık 195,1 milyon TL ile en fazla para girişinin yaşandığı hisse olurken, EUPWR ise 576,5 milyon TL'yi aşan para çıkışıyla listenin ilk sırasında yer aldı.

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