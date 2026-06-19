Borsa İstanbul'da saat 13.45 itibarıyla THYAO 195 milyon TL ile en fazla para girişinin yaşandığı hisse olurken, EUPWR'da 576 milyon TL'lik para çıkışı dikkat çekti.
Borsa İstanbul'da saat 13.45 itibarıyla para giriş ve çıkışlarının yoğunlaştığı hisseler belli oldu. BIST 100 endeksinde satış baskısı sürerken yatırımcıların en fazla yöneldiği ve uzaklaştığı hisseler dikkat çekti.
EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER
THYAO: 195.077.266 TL
YKBNK: 75.175.469 TL
PGSUS: 29.595.608 TL
ANSGR: 24.956.458 TL
SISE: 23.112.779 TL
TCELL: 17.678.589 TL
TAVHL: 16.722.096 TL
ENKAI: 16.473.088 TL
Kaynak: ForInvest
EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER
EUPWR: 576.482.827 TL
KCHOL: 198.513.780 TL
KTLEV: 147.502.709 TL
ASTOR: 137.787.646 TL
AKBNK: 121.377.358 TL
GARAN: 117.889.062 TL
TRALT: 108.366.936 TL
ISCTR: 96.947.294 TL
Saat 13.45 itibarıyla THYAO yaklaşık 195,1 milyon TL ile en fazla para girişinin yaşandığı hisse olurken, EUPWR ise 576,5 milyon TL'yi aşan para çıkışıyla listenin ilk sırasında yer aldı.
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