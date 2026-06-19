Dolar/TL son dönemde faiz baskısı ve ABD-İran gerilimine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürüyor. Kurun 46,44 seviyesine kadar çıkmasıyla birlikte yatırımcıların gözü, bilançolarında net döviz fazlası taşıyan şirketlere çevrildi.

Finnet2000 verilerine göre 2026/03 bilanço döneminde BIST 100 şirketleri arasında yabancı para pozisyonu en yüksek hisseler listesinde GARAN 38,120 milyon TL ile ilk sırada yer aldı. ENKAI 31,450 milyon TL, SISE ise 20,753 milyon TL ile zirveyi takip etti.

NET DÖVİZ FAZLASI NEDEN ÖNEMLİ?

Net döviz fazlası, şirketin döviz cinsi varlıklarının döviz cinsi borçlarından fazla olduğunu gösteriyor. Bu durum özellikle kurun yükseldiği dönemlerde şirketler için kur farkı geliri yaratabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

Döviz açığı bulunan şirketler kur artışından olumsuz etkilenebilirken, net döviz fazlası taşıyan şirketler bu dönemde görece daha avantajlı konuma gelebiliyor.

Ancak bu tablo tek başına yatırım kararı için yeterli görülmüyor. Çünkü döviz fazlasının kaynağı da büyük önem taşıyor. Şirketin döviz pozisyonu ihracat gelirlerinden, güçlü nakit üretiminden ya da dönemsel finansal işlemlerden kaynaklanabiliyor.

YABANCI PARA POZİSYONU EN YÜKSEK HİSSELER

Finnet2000 verilerine göre 2026/03 bilançosu açıklanan BIST 100 şirketleri arasında yabancı para pozisyonu en yüksek hisseler şöyle:

GARAN: 38,120 milyon TL

ENKAI: 31,450 milyon TL

SISE: 20,753 milyon TL

ASELS: 18,272 milyon TL

HALKB: 16,601 milyon TL

ENJSA: 13,745 milyon TL

DOHOL: 8,934 milyon TL

TOASO: 8,144 milyon TL

KCHOL: 7,072 milyon TL

YKBNK: 6,977 milyon TL

KUR YÜKSELİRSE NE OLUR?

Kur artışı, net döviz fazlası taşıyan şirketler için potansiyel olarak kur farkı geliri anlamına gelebilir. Bu nedenle yüksek döviz pozisyonuna sahip şirketler, kur hareketlerinin hızlandığı dönemlerde yatırımcılar tarafından daha yakından takip ediliyor.

Ancak kur düşüşü halinde bu kez kur farkı gideri oluşabileceği için döviz fazlası tamamen risksiz bir unsur olarak görülmemeli. Yabancı para pozisyonu, bilanço analizinde tek başına değil, şirketin faaliyet kârlılığı, borçluluğu ve nakit akışıyla birlikte değerlendirilmelidir.

BANKALAR VE SANAYİ ŞİRKETLERİ AYRI DEĞERLENDİRİLMELİ

Listede bankalar, holdingler, sanayi ve enerji şirketleri birlikte yer alıyor. Bankalarda döviz pozisyonu bilanço yapısının doğal bir parçası olarak görülürken, sanayi şirketlerinde bu pozisyon genellikle ihracat gücü, döviz bazlı gelir yapısı veya nakit üretimiyle ilişkilendiriliyor.

Bu nedenle yatırımcıların yalnızca net döviz fazlasına değil, bu fazlanın hangi faaliyetlerden kaynaklandığına da bakması gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

(FİNNET2000)