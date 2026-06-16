Tüpraş, yüzde 6,82'lik temettü verimiyle listenin zirvesinde yer alırken, onu yüzde 6,13 ile Tofaş (TOASO) ve yüzde 3,99 ile Ford Otosan (FROTO) takip etti.

İLK 10'DA HANGİ HİSSELER VAR?

Temettü verimi sıralamasında ilk 10'da yer alan şirketler şöyle sıralandı:

TUPRS: %6,82

TOASO: %6,13

FROTO: %3,99

ENKAI: %3,74

KCHOL: %3,34

GARAN: %3,29

ISCTR: %3,20

TCELL: %3,07

EKGYO: %3,01

AKBNK: %2,58

Öte yandan, listede yer alan THYAO, BIMAS, AEFES, SAHOL, EREGL, SISE, TAVHL ve MGROS hisseleri de yüzde 1'in üzerinde temettü verimiyle dikkat çekti.

Uzmanlar, temettü veriminin yatırım kararlarında tek başına yeterli bir gösterge olmadığını belirtirken, şirketlerin kârlılık yapısı, nakit akışı ve sürdürülebilir temettü politikalarının da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Stockeyspro

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