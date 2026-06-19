Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı seyir devam ediyor. BIST 100 endeksi güne yüzde 0,78 düşüşle 14.710,97 puandan başlarken, saat 13.00 itibarıyla yüzde 0,49 kayıpla 14.755 puan seviyesinde işlem gördü.

Endeksteki geri çekilmeye rağmen bazı hisselerde tavan yükselişler görülürken, bazı hisseler ise taban seviyeye yakın kayıplarla dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELERİ

Saat 13.00 itibarıyla Borsa İstanbul'da en fazla yükselen hisseler şu şekilde sıralandı:

BigChefs (BIGCH): %10,00 artışla 7,70 TL

Doğuş GYO (DGGYO): %9,99 artışla 42,48 TL

Birlik Mensucat (BRMEN): %9,96 artışla 16,34 TL

Metro Yatırım Ortaklığı (MTRYO): %9,92 artışla 11,08 TL

Borlease Otomotiv (BORLS): %9,88 artışla 6,45 TL

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Günün ilk yarısında satış baskısından en fazla etkilenen hisseler ise şöyle oldu:

Gentaş Kimya (GENKM): %9,99 düşüşle 17,29 TL

Verusa Holding (VERUS): %9,99 düşüşle 626,00 TL

Sekuro Plastik (SEKUR): %9,97 düşüşle 9,30 TL

Investco Holding (INVES): %9,95 düşüşle 683,50 TL

İhlas Haber Ajansı (IHAAS): %9,94 düşüşle 56,20 TL

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