SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR), yeni bir iş ilişkisine imza attı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre şirket, 22 Haziran 2026 tarihinde yurt içindeki bir müşterisinden savunma sistemleri tedariki kapsamında yeni bir sipariş aldı.

2029 YILINA KADAR TESLİM EDİLECEK

Şirketin bütçesine önemli bir katkı sunması beklenen yeni anlaşmanın detayları netleşti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz, 22.06.2026 tarihinde, yurt içi bir müşterisinden savunma sistemleri alanında toplam bedeli 1.065.866 ABD doları olan sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2026-2029 yılları içerisinde yapılması planlanmaktadır."

SDTTR HİSSELERİNDE SON DURUM

Yeni iş anlaşması haberiyle birlikte SDTTR tahtasındaki pozitif görünüm güç kazandı. Güncel piyasa ekranından alınan verilere göre şirketin hisse performansı şöyle şekillendi:

• Güncel Fiyat: Önceki kapanışını 247,6 TL'den yapan SDTTR, saat 17:10 itibarıyla yüzde 1,58 primle 251,50 TL seviyesine yükseldi.

• Yıllık Getiri: Hisse, son 1 yıl içinde en düşük 177,1 TL'yi görürken, en yüksek 300 TL zirvesini test etti. Yıllık bazda yatırımcısına yüzde 21,17 oranında kazanç sağladı.

• Kısa Vadeli Momentum: Hissede son 1 haftalık getiri yüzde 2,43, son 1 aylık getiri ise yüzde 1,61 olarak tabelaya yansıdı.

• Hacim Canlandı: Günlük işlem hacmi 150 milyon TL sınırını aşarken (150.037.096 TL), el değiştiren hisse miktarı 594.074 lot olarak kayıtlara geçti.

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