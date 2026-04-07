SDT Uzay’ın KAP üzerinden yaptığı açıklamada “Şirketimizin, sermayesinin %95'ine sahip olduğu bağlı ortaklığı BKM Bursa Kalıp A.Ş., 6 Nisan 2026 tarihinde, yurt içi bir müşterisinden üretim alanında toplam tutarı 1.900.000 ABD doları olan sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2026 ve 2027 yılları içerisinde yapılması planlanmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu açıklamada yeni işin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği kaydedildi.

SDTTR hisseleri yazım sırasında yüzde 0,99’luk yükselişle 213,9 TL’den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 2,94 prim yaptı.

