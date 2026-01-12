Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş., şirket unvanında değişikliğe gitti. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, şirketin yeni unvanının “Gate Group Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik Hizmetleri A.Ş.” olduğu duyuruldu.

Unvan değişikliği tescil edildi

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda unvan değişikliği İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 09.01.2026 tarihinde tescil edildi. Söz konusu değişiklik, 12.01.2026 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek resmiyet kazandı.

Bu kapsamda şirketin eski unvanı “Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.”, yeni unvanı ise “Gate Group Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik Hizmetleri A.Ş.” oldu.

Yönetimde de değişim: Mustafa Cihat Durmuş Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Unvan değişikliğiyle birlikte şirketin yönetim yapısında da önemli bir değişiklik gerçekleşti. Alınan karar doğrultusunda Mustafa Cihat Durmuş, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı.

Yeni dönemde Gate Group markası altında şirketin; siber güvenlik, yazılım, dijital medya, teknoloji çözümleri ve entegre hizmet alanlarında faaliyetlerini genişletmesi ve daha kapsayıcı bir kurumsal yapı ile yoluna devam etmesi hedefleniyor.

Gate Group markasıyla yeni stratejik dönem

Şirket kaynaklarından yapılan değerlendirmelerde, unvan değişikliğinin yalnızca bir isim değişikliği olmadığı, Gate Group çatısı altında daha geniş bir vizyon, daha entegre hizmet modeli ve yeni iş kollarını kapsayan bir dönüşüm sürecinin başlatıldığı ifade ediliyor.

Bu adımla birlikte şirketin, siber güvenlik odaklı yapısını korurken; teknoloji, medya ve dijital hizmetler alanlarında da büyüme stratejisini hızlandırması bekleniyor.

Şirket, konuya ilişkin gelişmelerin kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.