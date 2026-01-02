Ikon Menkul'ün raporuna göre değerli metaller piyasasında altına alternatif olarak güçlü bir performans sergileyen ons gümüş, 84 dolar sınırını test ettikten sonra kâr realizasyonları ile dengelenmeye çalışıyor. Analistler, mevcut tabloyu bir "güç toplama alanı" olarak değerlendirirken, kritik teknik seviyelere dikkat çekiyor.

Günlük grafiklerde gümüşün ana yükseliş yapısını bozmadığı gözleniyor. Son kapanışını 71.40 dolar civarında gerçekleştiren gümüş, 7 günlük Üssel Hareketli Ortalama (EMA) üzerinde tutunma çabası veriyor. Uzmanlara göre, fiyatın 70-75 dolar bandı içerisinde gerçekleştirdiği bu yatay hareket, düzeltme sürecinin ardından başlayabilecek yeni bir ralli için hazırlık aşaması olabilir.

GÖSTERGELER "TEMKİNLİ OL" DİYOR

Orta vadeli görünüm pozitif kalmaya devam etse de, kısa vadeli teknik göstergeler ivme kaybına işaret ediyor:

Stokastik: 20-30 bandına doğru gerileyerek kısa vadeli momentumun zayıfladığını gösteriyor.

RSI: 58 seviyesinde tutunmasına rağmen aşağı yönlü eğimiyle piyasadaki iştahın soğuduğunu teyit ediyor.

MACD: Pozitif bölgede kalmayı sürdürmesi, yükseliş yapısının henüz tamamen bozulmadığının en önemli kanıtı olarak öne çıkıyor.

TAKİP EDİLECEK KRİTİK SEVİYELER

Piyasada yön tayini açısından şu destek ve direnç noktaları önem arz ediyor:

Direnç Seviyeleri: Gümüşün yeniden yükseliş ivmesi kazanabilmesi için sırasıyla 75.00, 80.00 ve zirve noktası olan 84.00 dolar dirençlerini aşması gerekiyor.

Destek Seviyeleri: Olası geri çekilmelerde ise 72.65, 70.00 ve psikolojik sınır olan 67.50 dolar seviyeleri en güçlü savunma hatları olarak takip edilecek.

