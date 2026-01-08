Son yıllarda artan sigortalılık oranları ve zorunlu branşların etkisiyle büyümesini sürdüren sigorta sektörü, 2026’ya daha dengeli bir makro ortamda giriyor. Enflasyonun gerileme eğilimine girmesi, hasar maliyetleri ve fiyatlama davranışlarında daha öngörülebilir bir yapı oluşturabilir.

Sigorta şirketleri açısından bu dönemde en önemli başlıklardan biri teknik kârlılığın sürdürülebilirliği olacak. Özellikle hayat dışı sigortada fiyat disiplini, reasürans yapıları ve hasar frekansındaki değişimler, şirket bilançolarında belirleyici rol oynayacak.

Yatırım tarafında ise faiz seviyeleri ve portföy dağılımı ön plana çıkıyor. Sigorta şirketlerinin taşıdığı büyük finansal portföyler, 2026’da gelir tablosunun önemli bir bölümünü oluşturmaya devam edecek. Bu nedenle tahvil, mevduat ve alternatif yatırım araçlarındaki dağılım, sektör hisselerinde ayrışmayı artırabilir.

Aynı zamanda bireysel emeklilik ve sağlık sigortası gibi alanlarda büyüme potansiyeli, sektöre orta vadeli yapısal destek sunuyor. Dijitalleşme, hasar yönetimi ve müşteri deneyimi yatırımları, sigorta şirketlerinin rekabet gücünü belirleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

2026 yılında sigorta sektörü, yüksek oynaklıktan ziyade istikrarlı büyüme ve temkinli kârlılık teması etrafında şekillenen bir görünüm sunabilir.