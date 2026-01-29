SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, şirketin mevcut 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 188.205.000 TL’ye yükseltilecek. Sermaye artırımının 38.205.000 TL’lik kısmı bedelli olarak gerçekleştirilecek.

Bedelli sermaye artırımı ve ortak satışı birlikte yapılacak

Halka arz kapsamında yalnızca sermaye artırımı yapılmayacak. Aynı zamanda mevcut ortak Sürkit Holding AŞ’ye ait 16.373.570 TL nominal değerli B grubu paylar da yatırımcılara sunulacak. Böylece halka arz, hem bedelli sermaye artırımı hem de ortak satışı şeklinde gerçekleşecek.

SPK bülteninde, halka arz edilecek payların 1 TL nominal değerli olduğu ve bu payların yatırımcılara 14,70 TL sabit fiyat üzerinden satılacağı bilgisine yer verildi.

Sermaye yapısı değişiyor

Onaylanan izahnameye göre halka arzın tamamlanmasının ardından Best Brands Grup Enerji Yatırım AŞ’nin sermayesi 150 milyon TL’den 188,2 milyon TL seviyesine yükselecek. Bedelli sermaye artırımıyla elde edilecek kaynağın şirketin finansal yapısını güçlendirmeye ve faaliyet alanındaki yatırımlara yönlendirilmesi bekleniyor.

SPK bülteninde “İlk Halka Arz” başlığı altında yer aldı

Best Brands Grup Enerji Yatırım AŞ, SPK bülteninde “İzahname / İhraç Belgesi Onaylanan Sermaye Piyasası Araçları – İlk Halka Arzlar” başlığı altında duyuruldu. Bu gelişmeyle birlikte şirket, halka arz takviminin netleşmesi için Borsa İstanbul ve aracı kurum sürecine geçmiş oldu.

Önümüzdeki günlerde yayımlanacak izahname ile birlikte; halka arzın tarihi, dağıtım yöntemi, kaç lot verileceği, halka arz büyüklüğü ve şirketin finansal tablolarına ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.