Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1527 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,4 azalarak 1 milyar 451 milyon 288 bin 781 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 400 lira, en düşük 15.00'te 1527 lira 40 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 523 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 544 lira 93 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 599 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

(AA)

