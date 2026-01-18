Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1655 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,7 artarak 1 milyar 911 milyon 711 bin 312 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 16.00-19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 04.00'te 1655 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 897 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 928 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1527 lira 40 kuruş olarak kayıtlara geçti.

(AA)

