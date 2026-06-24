Sermaye piyasalarında işlem gören şirketlerin yatırımcılarıyla kârlarını paylaşma süreci, 25 Haziran 2026 Perşembe günü gerçekleşecek ödemelerle devam ediyor.

Yarın, Borsa İstanbul'da iki büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi ortaklarına nakit temettü dağıtımı gerçekleştirecek.

ZRGYO VE SRVGY İÇİN HAK KULLANIM ZAMANI

Yarın nakit kâr payı ödemesi yapacak şirketlerden ilki Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) olacak. Şirket, tek seferde nakit temettü ödemesini tamamlayacak.

Yarının diğer temettü adresi ise Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) olacak. Servet GYO, belirlediği kâr payı dağıtım planı çerçevesinde yarın 1. taksit temettü ödemeleri için hak kullanım sürecini başlatacak.

HİSSELERİN BRÜT VE NET NAKİT GETİRİ DETAYLARI

Yarın hesaplara yansıyacak olan kâr payı miktarları, GYO şirketlerinin yasal stopaj muafiyetleri sebebiyle hem brüt hem de net olarak eşit oranlarda ödenecek. Şirket bazında hisse başına düşen nakit miktarları şu şekilde şekillendi:

• Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO): Şirket yarın ortaklarına hisse başına brüt 0,0929499 TL, net olarak da yine 0,0929499 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek.

• Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY): İlk taksit ödemesini yapacak olan şirket, hisse başına brüt 0,076923 TL ve net olarak da 0,076923 TL kâr payı dağıtımı yapacak.

Temettü almaya hak kazanan yatırımcıların hesaplarına nakit bakiyeler, takas süresi (T+2) kuralı gereğince iki işlem günü sonra yansıtılacak.

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