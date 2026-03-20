Normal şartlarda motorin fiyatlarına yansıması gereken artış aslında 5 lira 76 kuruş olarak hesaplanmıştı. Ancak devletin uyguladığı Eşel Mobil Sistemi sayesinde artışın 58 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıtılmadan karşılandı. Bu müdahale sonucunda zam, tüketiciye 5 lira 18 kuruş olarak yansıdı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE MOTORİN 72 TL SEVİYELERİNE DAYANDI

Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye genelinde bugüne kadarki en yüksek seviyelerine ulaştı.

Güncel rakamlara göre; İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin 71.10 TL, benzin 62.00 TL ve LPG 30.49 TL oldu. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise motorin 70.96 TL, benzin 61.86 TL ve LPG 29.89 TL seviyesinden işlem görüyor.

Başkent Ankara'da motorin fiyatı 72.22 TL'ye çıkarken, benzin 62.97 TL ve LPG 30.37 TL olarak belirlendi. İzmir'de ise motorin 72.50 TL ile zirveyi görürken, benzin 63.25 TL ve LPG 30.29 TL'den satılmaya başlandı.

Lojistik ve nakliye maliyetlerini doğrudan etkileyen bu tarihi artışın, önümüzdeki günlerde iğneden ipliğe tüm tüketim ürünlerine yansıması bekleniyor.

