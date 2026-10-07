Borsa İstanbul'da işlem gören Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri (SMRTG) ve Oncosem Onkolojik Sistemler (ONCSM) payları için temerrüt alışı yapılacağı bildirildi. Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen yükümlülük nedeniyle oluşan temerrüt açığının kapatılması amacıyla gerçekleştirilecek işlemlerin takası bugün yapılacak.

SMRTG VE ONCSM İÇİN TEMERRÜT ALIŞI

Duyuruda ONCSM.TE ve SMRTG.TE pay sıralarında temerrüt alışı yapılacağı, işlemin takasının ise 7 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Söz konusu paylarda satış yapmak isteyen piyasa katılımcılarının ilgili pay sıralarına satış emri girebileceği kaydedildi.

2 İŞ GÜNÜ DETAYI

Borsa İstanbul Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü'ne göre, Takasbank tarafından teslim edilmesi gereken kıymetin piyasadan kıymet temerrüdünü takip eden 2 iş günü içerisinde temin edilememesi halinde farklı bir süreç devreye giriyor.

Bu durumda alacaklıya teslim edilemeyen kıymet miktarının bedeli ödeniyor.

Açıklamada ayrıca, kıymetin iki iş günü içerisinde piyasadan temin edilememesi ve nakdi uzlaşıya gidilmesi halinde takas süreçlerinde farklılaşma yaşanabileceğine dikkat çekildi.

TEMERRÜT NE ANLAMA GELİYOR?

Pay piyasasında temerrüt, takas yükümlülüğünün belirlenen süre ve koşullarda yerine getirilememesi durumunu ifade ediyor. Buradaki duyuru, SMRTG veya ONCSM şirketlerinin borçlarını ödeyemediği ya da şirketlerin kendilerinin temerrüde düştüğü anlamına gelmiyor. İşlem, payların takas sürecindeki teslim yükümlülüğüyle ilgili.

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