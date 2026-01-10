Kente gelen ziyaretçiler, Ganos Dağı eteklerinde doğa yürüyüşleri, Uçmakdere'de yamaç paraşütü, Ayvasıl mevkisinde dalış ve Yeniköy'de kamp yapma imkanı buldu.

Yaz sezonu boyunca turistler, kentteki 10 mavi bayraklı plajda deniz ve güneşin tadını çıkardı.

"TEKİRDAĞ'IN TURİZM AÇISINDAN SUNDUĞU ÇEŞİTLİLİK GERÇEKTEN ETKİLEYİCİ"

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, kentin deniz, doğa, macera, tarih ve kültür turizmini bir arada sunan yapısıyla her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Kentin yalnızca deniz turizmiyle değil, doğa ve macera turizmi açısından da oldukça zengin bir potansiyele sahip olduğunu belirten Karaküçük, "Tekirdağ'ın turizm açısından sunduğu çeşitlilik gerçekten etkileyici. Hem deniz turizmi hem de doğa ve macera turizmi açısından bu kadar zengin bir destinasyon olması, her turist için ideal.

Mavi bayraklı plajları ve sosyal alanlarıyla yaz aylarında keyifli bir tatil sunmasının yanı sıra, Uçmakdere gibi bölgelerdeki yamaç paraşütü ve ATV turları gibi aktiviteler de adrenalin tutkunları için önemli fırsatlar sunuyor." dedi.

Karaküçük, kentte yaz aylarında görsel şölen oluşturan kanola, lavanta ve ayçiçeği tarlalarının da binlerce ziyaretçiyi Tekirdağ'a çektiğini dile getirdi.

Tekirdağ'ın tarihi ve kültürel değerlerinin de kentin turizmine önemli katkı sağladığını vurgulayan Karaküçük, "Seçeneklerin çokluğu, şehri yalnızca doğa ve deniz turizmiyle değil, tarihi ve kültürel mirasıyla da bir cazibe merkezi haline getiriyor. Kamp ve karavan tutkunları için de Tekirdağ önemli bir destinasyon konumunda. Rakoczi Müzesi, Namık Kemal Evi gibi tarihi yapılar, tarih meraklıları için önemli duraklar arasında yer alıyor." diye konuştu.

Karaküçük, kentin yamaç paraşütünden rüzgar sörfüne kadar birçok ekstrem spora ev sahipliği yaptığını aktararak mavi bayraklı plajların bu turizm destinasyonunu taçlandırdığını ifade etti.

Tekirdağ'ın dört mevsim turizme elverişli olmasının şehri yalnızca yaz tatilcileri için değil, yılın her döneminde tercih edilen bir yer haline getirdiğini belirten Karaküçük, şunları kaydetti:

"Uçmakdere’nin yamaç paraşütü için bu kadar popüler olmasının önemli nedenleri var. Ganos Dağları’nın eteğinden Marmara Denizi’ne doğru inen manzara, ziyaretçileri adeta büyülüyor. Hem doğa hem de adrenalin tutkunları için ideal bir bölge. Uçuşlar sırasında denizin ve yeşilin buluştuğu manzara, unutulmaz anlar yaşatıyor. Yamaç paraşütünün yanı sıra doğa yürüyüşleri, fotoğrafçılık ve kırsal turizm gibi seçenekler de bölgenin cazibesini artırıyor. Geçtiğimiz yıl beklediğimiz gibi 5 milyon misafirimizi ağırlama imkanı bulduk. Bu yıl ise çok daha fazla yerli ve yabancı turisti kentimizde ağırlamayı hedefliyoruz."

(AA)