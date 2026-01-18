Ak Yatırım, 16 Ocak 2026 tarihli telekom sektörü raporunda Turkcell (TCELL) için olumlu görünümünü sürdürdü. Raporda Turkcell için hedef fiyat 140 TL’den 152 TL’ye yükseltilirken, hisse için “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyesi korundu. Mevcut fiyat seviyelerine göre Turkcell hisselerinde yaklaşık %47’lik yükseliş potansiyeli öngörüldü.

Raporda, sektörde uzun süredir belirsizlik yaratan lisans ve imtiyaz konularında netlik sağlanmasının, özellikle yatırım planlaması ve nakit akışı görünürlüğü açısından önemli bir eşik olduğu vurgulandı. Türk Telekom’un sabit imtiyazının 2050’ye kadar uzatılması ve frekans lisanslarının 2042’ye kadar geçerli olmasıyla birlikte, operatörler için yatırım ortamının daha öngörülebilir hale geldiği belirtildi.

2026’DA GELİR ARTIŞI VE KÂRLILIK İVMESİ DEVAM EDECEK

Ak Yatırım, Turkcell’in 2026 yılında reel gelir büyümesini sürdürmesini ve fiyat güncellemeleri sayesinde kârlılığını korumasını bekliyor. Rapora göre, 2025’te haneli seviyelerde gerçekleşmesi beklenen gelir artışının 2026’da da devam edeceği, buna paralel olarak FAVÖK marjında 40–60 baz puanlık artış görülebileceği öngörülüyor.

Özellikle mobil segmentte devam eden fiyat ayarlamaları, veri kullanımı artışı ve dijital servislerin katkısının Turkcell’in operasyonel performansını desteklediği ifade ediliyor. 5G yatırımları, artan mobil veri tüketimi, kurumsal dijitalleşme çözümleri ve geniş bant penetrasyonunun orta-uzun vadeli büyüme dinamiklerini güçlendirdiği belirtiliyor.

YOĞUN YATIRIMA RAĞMEN BİLANÇO GÜÇLÜ

Raporda Turkcell’in yüksek yatırım harcamalarına rağmen finansal kaldıraç tarafında kontrollü bir görünüm sunduğu vurgulandı. TFRS 15-16 dahil yatırım harcaması/gelir oranının 2026-2027 döneminde yaklaşık %42-43 bandında seyretmesi beklenirken, buna rağmen net borç/FAVÖK oranının 0,6x seviyelerinde kalacağı öngörüldü.

Ak Yatırım, 2026 yılında sektör genelinde serbest nakit akışının baskı altında kalabileceğini, ancak Turkcell’in güçlü bilanço yapısı ve görece düşük borçluluk seviyesi sayesinde bu dönemi daha rahat yönetebilecek şirketlerden biri olduğunu ifade etti.

TURKCELL, TÜRK TELEKOM’A KIYASLA DAHA CAZİP GÖRÜLÜYOR

Raporda, artan yatırım ihtiyacının özellikle Türk Telekom tarafında borçluluğu daha hızlı artırabileceği, bu nedenle Turkcell’in değerleme çarpanları ve bilanço dayanıklılığı açısından daha cazip konumda olduğu belirtildi. Ak Yatırım, 2026 tahminlerine göre Turkcell’in dolar bazında yaklaşık 2,6x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem gördüğünü, bunun da gelişmekte olan ülke benzerlerine göre iskontolu bir seviyeye işaret ettiğini aktardı.

Bu çerçevede Ak Yatırım, Turkcell için hedef fiyatını 152 TL’ye yükseltirken, hisse için “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyesini korudu. Raporda, güçlü bilanço yapısı, öngörülebilir nakit akışı, fiyatlama gücü ve büyüme potansiyeli Turkcell’in önümüzdeki dönemde sektörde öne çıkan şirketlerden biri olmaya devam edeceğine işaret eden temel unsurlar olarak sıralandı.