Borsa İstanbul'da gün içi hareketlilik sürerken, aracı kurumların işlem dağılımları yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Günün dikkat çeken işlemlerinden biri de Tera Yatırım cephesinden geldi. Kurumun yüksek hacimli alımları özellikle belirli hisselerde yoğunlaştı.

EN BÜYÜK ALIM TERA VE ŞİŞECAM'DA

Saat 13.49 itibarıyla, verilere göre Tera Yatırım'ın gün içinde en yüksek net alımı kendi hissesi olan TERA'da gerçekleşti. Kurum bu hissede yaklaşık 506,8 milyon TL net alım yaptı.

TERA'yı Şişecam (SISE) takip etti. SISE'deki net alım tutarı 485,1 milyon TL olarak kaydedildi.

TÜPRAŞ VE THYAO DE LİSTEDE

Yine aynı saat itibarıyla alımların yoğunlaştığı bir diğer hisse ise Tüpraş (TUPRS) oldu. Kurum, TUPRS’ta 431,5 milyon TL net alım gerçekleştirdi.

Havacılık tarafında ise Türk Hava Yolları (THYAO) öne çıktı. THYAO'da yaklaşık 181,3 milyon TL net alım yapıldı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 261.5 9.364.522.504,75 % 3.26 13:54 ASELS 347 8.541.557.792,50 % 2.44 13:54 AKBNK 68.15 5.806.991.208,00 % -7.4 13:54 THYAO 280.25 5.693.698.332,25 % -3.2 13:54 SISE 47.18 5.038.582.126,26 % 6.6 13:54 Tüm Hisseler

SANAYİ VE HOLDİNG HİSSELERİNE İLGİ

Aynı saat itibarıyla Tera Yatırım'ın alım yaptığı diğer hisseler arasında Tera Yatırım Teknoloji (TEHOL) ve İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) yer aldı.

TEHOL: 155,9 milyon TL

IZENR: 133,3 milyon TL

Günlük toplam net alımın 1,2 milyar TL'nin üzerine çıktığı görülürken, işlemlerin büyük kısmının sanayi ve büyük ölçekli şirketlerde yoğunlaştığı dikkat çekti.