A1 Capital, DOAS hisseleri için İndirgenmiş Nakit Akımları (DCF) modeline dayandırdığı değerlemesinde hedef fiyatı 282,68 TL olarak belirledi. Mevcut piyasa koşullarında şirketin operasyonel toparlanma sürecine girdiğine dikkat çeken kurum, hisse için "ALIM" yönünde tavsiyede bulundu.

2026 İÇİN "EN KRİTİK 3 METRİK" BELİRLENDİ

Analiz raporunda Doğuş Otomotiv'in sunduğu yatırım hikayesi "Kaliteli ama hassas" olarak tanımlandı. Şirketin değerini yukarı taşıyacak olan ana etkenlerin başında marj iyileşmesi ve borç yönetimi geldiği belirtildi. A1 Capital analistleri, 2026 yılında yatırımcıların şu üç göstergeyi yakından izlemesi gerektiğini vurguladı:

EBITDA (FAVÖK) Marjı: Operasyonel kârlılığın seyrini belirleyecek.

Net İşletme Sermayesi / Satışlar: Verimlilik ve nakit yönetiminin karnesi olacak.

Net Borç Eğilimi: Borç azalmasının özsermaye (equity) değerini doğrudan destekleyeceği öngörülüyor.

"MARJ İYİLEŞMESİ HEDEFİ HIZLA YUKARI TAŞIYABİLİR"

Raporda, şirketin operasyonel olarak toparlanması durumunda yukarı yönlü potansiyelin oldukça güçlü olacağı ifade edildi. Özellikle marjların iyileşmesi halinde, belirlenen hedef fiyatın çok daha hızlı bir şekilde yukarı revize edilebileceği not düşüldü.

