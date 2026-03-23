Orta Doğu’da diplomatik çözüm umutları ile savaş tamtamları arasındaki çizgi hiç bu kadar incelmemişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın "Diplomatik temaslar meyve veriyor, saldırılar 5 gün ertelendi" mesajıyla piyasalar nefes alırken, İran cephesinden gelen açıklamalar tablonun sanıldığı kadar pembe olmadığını ortaya koydu.

"NE DOĞRUDAN NE DOLAYLI İLETİŞİM VAR"

İran devlet televizyonu ve yarı resmi haber ajansları, Trump’ın iddialarını jet hızıyla reddetti. Fars Haber Ajansı, üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD ile İran arasında doğrudan veya dolaylı hiçbir iletişimin kurulmadığını net bir dille ifade etti.

Haberde dikkat çeken en çarpıcı iddia ise; Trump’ın barışçıl bir niyetle değil, İran’ın Batı Asya’daki kritik enerji tesislerini HEDEF alabileceğine dair verdiği sert mesaj sonrası "geri çekilmek zorunda kaldığı" yönünde oldu.

TASNİM: "BU BİR PSİKOLOJİK SAVAŞ"

Bölgedeki askeri hareketliliğin merkezi olan Hürmüz Boğazı’na ilişkin de gerilim tırmanıyor. Tasnim Haber Ajansı, Trump’ın açıklamalarını "stratejik bir geri adım" ve "psikolojik savaş" olarak nitelendirdi.

Ajans, Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut durumun bu tarz açıklamalarla eski haline dönmeyeceğini ve İran’ın savunma kararlılığının sürdüğünü vurguladı.